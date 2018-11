Durch Kunst wilde Graffitis verhindern Von Erika Kimmig



Baden-Baden - Das Wartehäuschen beim Stadtbahnhalt Haueneberstein in Richtung Karlsruhe ziert nun ein Kunstwerk. Möglich geworden ist dies durch die Zusammenarbeit von der Stadtverwaltung, der Bahn, einem Hauenebersteiner Malergeschäft, dem Bauhof und der Kunst-AG Baden-Baden. Man erhofft sich von der künstlerischen Gestaltung eine Abschreckung für wildes Graffiti-Sprühen.



Das Kunstwerk, das die jungen Leute der Kunst-AG Baden-Baden um die Kunstlehrerin Maika Maj gestaltet haben, ist ein wahrer Hingucker. "Diese Haltestelle sah vorher einfach unmöglich aus", sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die voll des Lobes für diese Neugestaltung war. Die Haltestelle erstrahle nun sehr modern und farbenfroh, s o Mergen weiter. Schon vor über zwei Jahren entstand im Ortschaftsrat Haueneberstein die Idee, durch künstlerische Gestaltung andere Sprüher von der Verunstaltung des Stadtbahnhaltes abzuhalten. Die Bahn wollte in die Haltestellen nicht viel investieren. Durch Vermittlung der Oberbürgermeisterin kam der Kontakt zur Kunst-AG zustande. Eine Ausstellung im Museum Frieder-Burda habe die zehn Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 22 Jahren zu dem Motiv inspiriert, berichtete die Kunstlehrerin. Bei der Farbgebung der aufgewirbelten Muster habe man sich an die Farben der Fahrkartenautomaten angelehnt. Bereits im Mai waren die Elemente von Mitarbeitern der Bahn demontiert und vom Bauhof zur künstlerischen Gestaltung in die Vincentischule gebracht worden. Sehr aufwendig und arbeitsintensiv sei die Reinigung der zum Teil mit intensiver schwarzer Farbe besprühten Flächen gewesen, berichtete Maj. Der neu gestaltete Stadtbahnhalt sei einzigartig in der Region, meinte Hans-Jürgen Vogt, Leiter des Bahnhofsmanagements im Bereich Karlsruhe. Er zeigte sich nicht abgeneigt, falls weitere diesbezügliche Ideen an das Management herangetragen würden, diese zu realisieren. "Es braucht jedoch Partner vor Ort", so Vogt. Es sei für wilde Sprüher eine gewisse Hemmschwelle, künstlerisch gestaltete Wände zu verunstalten, ist sich Vogt sicher. Die Bahn hofft, dass durch die Verschönerung der Vandalismus eingedämmt wird. Beim Vororttermin wurde beschlossen auch das sehr verunstaltete Wartehäuschen auf der Gegenfahrbahn neu zu machen. Da die Matrizen für die Gestaltung vorhanden seien, sei der Aufwand nicht mehr so groß, so die Kunstlehrerin. Die Bahnverantwortlichen Hans-Jürgen Vogt und Jochen Wagner sagten zu, dass die Flächen diesmal von Mitarbeitern der Bahn gereinigt würden.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Durmersheim

Schranken fallen bis 2025 weg Durmersheim (HH) - Sieben Jahre wird Geduld verlangt, dann soll in Durmersheim die Warterei an Bahnschranken ein Ende haben. Die Bahn will bis 2025 die drei beschrankten Übergänge beseitigen, wie bei einer Infoveranstaltung von DB Netze mitgeteilt wurde (Foto: Heck). » Weitersagen (HH) - Sieben Jahre wird Geduld verlangt, dann soll in Durmersheim die Warterei an Bahnschranken ein Ende haben. Die Bahn will bis 2025 die drei beschrankten Übergänge beseitigen, wie bei einer Infoveranstaltung von DB Netze mitgeteilt wurde (Foto: Heck). » - Mehr Karlsruhe

Tullastraße wird wieder angefahren Karlsruhe (red) - Die Haltestelle Tullastraße in der Durlacher Allee ist nach ihrem barrierefreien Umbau nahezu fertig und wird ab kommendem Montag, 11. Juni, wieder angefahren. Die Ersatzhaltestelle einige Hundert Meter weiter im Osten wird dann aufgelöst (Foto: VBK). » Weitersagen (red) - Die Haltestelle Tullastraße in der Durlacher Allee ist nach ihrem barrierefreien Umbau nahezu fertig und wird ab kommendem Montag, 11. Juni, wieder angefahren. Die Ersatzhaltestelle einige Hundert Meter weiter im Osten wird dann aufgelöst (Foto: VBK). » - Mehr