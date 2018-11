Mieterverein kritisiert Planungen für Zollamtsareal

(hol) - Warum ist auf dem Zollamt-Areal beim Bahnhof der Bau von Gewerbeimmobilien geplant und nicht der von Wohnungen? Diese Frage stellt der Mieterverein Baden-Baden und Umgebung. "Wiederholt haben wir darauf hingewiesen, dass die Wohnungspolitik unserer Kommune an den Bedürfnissen der betroffenen Menschen - und dies berührt immer mehr auch den Mittelstand - vorbei geht", schreibt Vorsitzender Günther Baur. Das Gelände des ehemaligen Zollamtes, über dessen Bebauung sich Architekten bis zum Februar im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung Gedanken machen (wir berichteten), sei ein Beispiel dafür. "Gebaut werden sollen von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GSE Gebäude, die überwiegend der gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Gewerbeobjekte, insbesondere Büroräumlichkeiten, gibt es in Baden-Baden genug. Wenn kein Bedarf vorliegt, muss also die zu erwartende Rendite für die Entscheidung gegen den Wohnungsbau verantwortlich sein. Man missachtet also bewusst die Nöte der Menschen und opfert sie dem Kommerz", schreibt Baur.

Wahlen seien ein Mittel, dem Einhalt zu bieten. "Bis dahin werden aber Fakten geschaffen sein zulasten des sozialen Wohnungsbaus", meint Baur. Es bleibe also nur, an die Entscheidungsträger zu appellieren, dem Wohnungsbau mit Empathie zu begegnen und jede sich bietende Chance zur Linderung der Wohnungsnot zu nutzen, so auch auf dem Zollamtsgelände.

"Wenn private Investoren bei der Errichtung von Gebäuden zuerst die Rendite im Blick haben, ist dies nachvollziehbar. Im Gegensatz hierzu haben sich Baumaßnahmen der öffentlichen Hand am Bedarf auszurichten", heißt es in der Mitteilung. "In Baden-Baden besteht Wohnungsnot." In Freiburg sei jetzt vorgesehen, städtische Grundstücke bevorzugt an die Stadt-Baugesellschaft für sozialen Wohnungsbau zu vergeben. "In Karlsruhe konnten in den vergangenen drei Jahren 847 Sozialwohnungen neu gefördert werden. Und Baden-Baden?", fragt Baur.