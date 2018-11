Es weihnachtet

(sre) - Ja, ist denn schon Weihnachten? Das könnte man jedenfalls denken, wenn man derzeit in den Kurgarten kommt: Dort wird bereits der große künstliche Tannenbaum aufgebaut, der in diesem Jahr erstmals die Kurhauswiese schmücken soll. Spätestens am Samstag werde der Aufbau abgeschlossen sein, berichtete Matthias Trui von der Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH gestern auf BT-Nachfrage.

Weil der kegelartige Kunst-Baum zum ersten Mal zum Einsatz kommt, wurde mit dem Aufbau zeitig begonnen - damit bis zum Start des Christkindelsmarktes am Donnerstag, 29 November, auch alles funktioniert. Der "Baum" besteht aus einem Stahlgerüst, das mit künstlichem Tannengrün verkleidet ist. In dem Grün seien auch die LED-Lichter bereits integriert, berichtete Trui. Und oben auf dem 15 Meter hohen "Baum" solle, wenn alles klappt, auch noch ein Stern befestigt werden. Für die Dauer des Christkindelsmarktes einen großen Tannenbaum auf der Kurhauswiese zu platzieren - diese Idee ist nicht neu und war schon zu Zeiten der früheren Tourismus-Chefin Brigitte Goertz-Meissner immer wieder Thema.

Es hieß aber stets, dass die Traglast der unter der Wiese liegenden Tiefgarage für das Gewicht einer echten Tanne in entsprechender Höhe nicht ausreicht. Deshalb wurde nach einigen Experimenten mit kleineren Bäumen, die auf der recht großen Wiese aber kaum auffielen, der Versuch wieder eingestellt, und die Kurhauswiese blieb einige Jahre leer. Mit dem künstlichen Baum wurde nun eine Lösung gefunden.

Denn: Dieser Kunstbaum ist laut Matthias Trui deutlich weniger schwer als eine echte Tanne in gleicher Höhe. Außerdem sei sein Gewicht durch das kegelförmige Stahlgerüst und das darunter befindliche Podest sehr viel besser verteilt und wirke nicht so punktuell auf die Tiefgarage wie ein normaler Baum dieser Größe es getan hätte.