Weitere Gräber für Urnengemeinschaften

In Steinbach sei die Frequenz am höchsten, berichtete Hildner. Dort gebe es bisher in der Nähe der Aussegnungshalle drei Stelen für Urnengemeinschaftsgräber. Dort sollen drei weitere aufgestellt werden, die Erste davon zeitnah. Denn hier sei die Nachfrage relativ groß. Das Friedhofsamt mache sich zudem Gedanken über weitere Urnenbestattungsformen. Auf die Frage von Ratsmitglied Arno Klein (CDU), wie es mit der Nutzung der Baumgräber in der Nähe sei, sagte Hildner, dass diese Bestattungsform auslaufe. Die Ruhezeit betrage hier 15 Jahre.

In Neuweier und Varnhalt gibt es laut Ortsvorsteher jeweils ein Urnengemeinschaftsgrab. In Neuweier soll neben dem bestehenden demnächst ein weiteres Feld mit einem Stein für die Namensschilder aufgestellt werden; ebenso erhält Varnhalt ein weiteres in Bälde. Beide Grabsteine werden aus heimischem Schwarzwaldgranit gefertigt.

Im November ist begonnen worden, weitere Rasenflächen auf dem Gottesacker in Neuweier anzulegen. Varnhalt und der alte Teil des Steinbacher Friedhofs sollen folgen. Weiter teilte Hildner mit, dass das Holzkreuz am Eingang des Steinbacher Friedhofs vermoost, marode und dessen Standsicherheit beeinträchtigt sei und ein neues Kruzifix angeschafft werde. Kosten: rund 3 100 Euro.

Ortschaftsrätin Elke Herzog (CDU) bat darum, auf dem Neuweierer Friedhof den Weg zur Eingangshalle rollatorgerecht zu gestalten.