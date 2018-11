Kita-Gebühren könnten sinken

Baden-Baden

Baden-Baden (hez) - In der Kindertagesbetreuung hat Baden-Baden ein Ausrufezeichen gesetzt. Laut Statistischem Landesamt wies die Kurstadt bei der Betreuungsquote im Bereich der Kinder unter drei Jahren (U 3) zuletzt die höchste Steigerung in ganz Baden-Württemberg auf (Foto: dpa).

Rastatt (dm) - Der Neubau einer Kita am Ortsrand von Plittersdorf bedingt Eingriffe an der Ein- beziehungsweise Ausfahrt des Riedstadtteils. Zur Erhöhung der Sicherheit soll das Tempo des Verkehrs gedrosselt werden - damit verbunden ist die Verlegung der Ortsgrenze (Foto: dm).

Gaggenau (red) - Ab dem kommenden Jahr können Gaggenauer Eltern in Ruhe online infrage kommende Kinderkrippen, Kindergärten und Kindertagesstätten auswählen und vormerken. Das zentrale Vormerksystem geht im Januar an den Start, teilte die Stadt mit (Symbolfoto: dpa).