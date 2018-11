Heiliger Mann mit viel Respekt empfangen Baden-Baden (co) - Die Lichtentaler Nikoläuse bereiten sich jetzt wieder auf ihren Einsatz für einen guten Zweck vor.



Es war im wahrsten Sinn des Wortes eine Schnapsidee, die Initiator Waldi Völker beim Stammtisch in der früheren Gaststätte Kühler Krug mit ein paar Gleichgesinnten entwickelte. Ausleihbare Nikoläuse, das wäre doch was für Familien, in denen der Papa an diesem besonderen Tag mit der Familie feiern möchte und weder Onkel noch Opa zur Verfügung stehen. Gesagt, getan, Kostüme wurden genäht, und bei Wolfgang und Carmen Huck hat man die Anrufzentrale eingerichtet. Seit 1972 sind die Nikoläuse aus Lichtental nun schon alljährlich unterwegs, um im Dezember die Kinder im ganzen Stadtgebiet mit sehnlich erhofften Gaben zu beschenken. Für den 6. Dezember liegen bereits elf Anmeldungen vor, der erste "Kunde" sicherte sich schon im Februar seinen Wunschtermin. Mit Wolfgang Huck und seinem Sohn Matthias, Herbert Frick und Sohn Sebastian, Horst Wiener, Sepp Hauk, Dieter Klaus, Andreas Schmoll und als Neuzugang seit diesem Jahr Claudius Ullrich, dem "Bürgermeister" der Bürgervereinigung Oberbeuern, besteht das Team nun aus neun Nikoläusen mit jeweils eigenem Fahrer. Diese klingeln zum vereinbarten Zeitpunkt an der Tür, bekommen von den jeweiligen Eltern den Sack mit den Geschenken und ein paar kurze Instruktionen, und wenig später betritt der heilige Mann die Wohnstube. Viele kleinere Kinder zeigen noch richtig Respekt vor dem Fremden im roten Gewand mit seinem langen weißen Bart. Artig sagen sie ihre Gedichte auf oder singen dem Nikolaus ein paar Weihnachtslieder, immer öfter werden auch Instrumente ausgepackt, und stolz spielt der Nachwuchs etwas vor. Selbst ältere Kinder, die gar nicht mehr an den Nikolaus glauben, legen dennoch großen Wert auf sein Erscheinen an diesem besonderen Tag, verrät Wolfgang Huck. Und er stellt ausdrücklich klar: "Wir sind keine Weihnachtsmänner." Da alle selbst Familie haben, würde das den Rahmen sprengen, sich auch noch an Heiligabend auf Reisen zu begeben. Es ist von Beginn der Aktion an gute Tradition, dass der Erlös aus den Einnahmen einem guten Zweck zugeführt wird. Das ist je zur Hälfte die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" sowie die Neuroblastom-Kinderkrebsforschung. Unter der privaten Telefonnummer (0 72 21) 7 16 98 nimmt Carmen Huck Bestellungen für den Nikolaus entgegen, Wolfgang Huck koordiniert dann die Einsätze.

