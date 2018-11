Ein Feuerwerk an Hits und stehende Ovationen

- Selbst nach drei Stunden Ass Fiddle Johnsons hatten deren Fans auf der Akademiebühne noch nicht genug und forderten mit stehenden Ovationen und tosendem Beifall Zugaben ein. An zwei ausverkauften Abenden zündete die sympathische Kultformation aus Haueneberstein dort ein Feuerwerkaus unsterblichen Hits.

Dabei hatten die Musiker neben manchem neu einstudierten Song vieles im Gepäck, was ihnen unverwechselbar auf den Leib geschrieben zu sein scheint und in keinem Konzert fehlen darf. Wie "Ride to Agadir", das zur Multimediashow eines säbelschwingenden Wüstensohnes und ganzer Kamelherden gleich einen formidablen Auftritt der Bläsersektion bescherte. Saxofonist Klaus Schneider, der sich an diesem Abend mehrfach als ausdrucksstarker und auch optisch wirkungsvoller Solist einbrachte, Sylvia Dinger an Saxofon und Querflöte, Trompeter Sven Buse und Posaunist Mario Ströhm setzten häufig markante Akzente. Ebenso wie die Streicher mit Emi Uehlinger, die mit Pianist Hans-Peter Wowerath in "Crystallize" eine ganz starke Solonummer bot, und Isabel Turibio an der elektronischen Violine sowie Katharina Ganz am Cello, die eine ausgiebige Brücke bauten zu "A whiter shade of pale". Gitarrist Helmut Hirth übernahm den Gesangspart bei "Cold day in hell" mit glanzvoller Saxofonnummer Schneiders.

Ebenfalls zu den großen Kultsongs der Band zählt "Cathedral", das sich als geradezu ideal zum Mitklatschen entpuppte. Leadsänger Christian Hirth hatte mit seinen locker eingestreuten Plaudereien den ganzen Abend über die Lacher auf seiner Seite. So erfuhren die Besucher von Auftritten in aller Welt, den ausverkauften Stadien in Halberstung und Schiftung, ihrer Berührung mit der Hochkultur Sinzheims oder Konzerten vor den Eingeborenen Balgs. Höhepunkt war jetzt eine Konzertreise nach Frankreich ins lothringische Sturzelbronn, in dem tatsächlich alle 178 Einwohner bei dem Ereignis auf den Beinen waren.

Eine famose Glanzleistung legte Bassist Gerhard Kloé hin, als er das Mikrofon übernahm und sich für Etta James "I'd rather go blind" auch stimmlich in den tiefsten Keller begab. Dabei bot er eine Bluesnummer vom Allerfeinsten. Seine Bassstimme wurde in dem genialen Arrangement unterstützt vom korrespondierenden Dialog zwischen Schneiders Saxofon und Georg Wandlers Gitarre, bis hin zum vollen Besteck mit Bläsern und Streichern, wonach Riesenbeifall aufbrandete. Die große Stunde von Gitarrist Klaus Herrmann schlug in seinem Solo "While my guitar gently weeps".

An die fröhliche irische Party im Unterdeck der Titanic erinnerte Bob Geldorfs "The great song of indifference", bei dem das Publikum nach Kräften mitklatschte, an der Percussion unterstützt von Helmut Krumm. Da setzte Helmut Hirth noch eins drauf und holte mit seinem "Radar Love" die Besucher von den Stühlen und verhalf Drummer Marcus Müller zu seinem Solo. Als geradezu idealen Song, um Tanzstunden-Traumata zu verarbeiten, wertete Leadsänger Christian Hirth "Purple Rain" von Prince, bei dem das Publikum auch ungefragt den Refrain übernahm. "Sympathy for the devil" von den Rolling Stones läutete langsam das große Finale ein, für die vielen Fans durfte bei der Abschiedsparty natürlich "Boat on the river" nicht fehlen.