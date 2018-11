KNC lüftet Geheimnis um neue Prinzenpaare

Sinzheim

Brand im Real-Markt Sinzheim (red) - Im Real-Markt in Sinzheim ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Rund 40 Personen mussten das Gebäude verlassen, zwei Mitarbeiter wurden medizinisch behandelt. Wegen Reinigungsarbeiten blieb die Lebensmittelabteilung am Vormittag geschlossen (Symbolfoto: dpa).

Langjährige Chorsänger geehrt Sinzheim/Baden-Baden (ar) - 42 Sängerinnen und Sänger aus der Sängergruppe Mitte des Mittelbadischen Sängerkreises (MSK) wurden für jahrzehntelanges Singen in ihren Chören gewürdigt (Foto: Gangl). Der Ehrungsnachmittag fand in der Fremersberghalle Sinzheim statt.

Ein Zuhause für Tiere Baden-Baden (red) - Der Buchtunger Hof, ein Tierheim in Kartung, konzentriert sich auf den Tierschutz und bietet den ihnen anvertrauten Schützlingen ein sicheres Zuhause. Sophia Eberhardt und Marie Hermann haben sich dort umgesehen (Foto: Sophia Eberhardt).