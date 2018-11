Symbolischer Akt auch in Baden-Baden Von Conny Hecker-Stock



Baden-Baden - Genau 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist am Sonntag von 250 Balkonen in ganz Europa die Europäische Republik ausgerufen worden. Im Rahmen eines erneuten "Pulse of Europe" am Augustaplatz übernahm Max Ruhbaum vom hiesigen Theater diesen symbolischen Akt vor großem Publikum.







Doch zuvor hatte die Jugend das Wort. Symbolisch war der Martinstag mit seiner Geschichte des Teilens gut gewählt für ein Anliegen der Klasse 9 des Gymnasiums Hohenbaden. Die Schüler pflegen einen Austausch mit der Schule Termaermou in Korinth. Nach ihrer Begrüßung auf Altgriechisch schilderten Antonia, Laura, Felix und Nick eigene bittere Erfahrungen während ihres dortigen Besuchs. Aufgrund der Streichung vieler Stellen im öffentlichen Dienst, rapider Gehälterkürzung und völlig fehlender staatlicher Unterstützung nach einem Jahr Arbeitslosigkeit lebten dort bis zu drei Generationen von nur einer kärglichen Rente. Die Jugendlichen erzählten von einem Schüler, der im Unterricht vor Hunger zusammenbrach und dem der selbst finanziell stark gebeutelte Lehrer etwas zu essen kauft. An einen Gegenbesuch hier ist für die griechischen Jugendlichen gar nicht zu denken - weshalb die Schüler eine Sammelaktion starteten, bei der sich die zahlreichen Besucher sehr gebefreudig zeigten. Die Summe, die durch weitere Aktionen der Schüler wie einen Weihnachtsbasar am 8. Dezember auf dem Bernhardusplatz noch aufgestockt werden soll, will ein anonymer Spender dann verdoppeln, um den jungen Griechen doch noch eine Reise hierher zu ermöglichen. Oliver Ehret richtete daraufhin den Blick auf die Geschichte und die beiden Seiten des 9. November, da auf dieses Datum neben den Gräueltaten der Pogromnacht auch der Mauerfall datiere. Eine der Lehren, die aus den zwei Weltkriegen gezogen wurden, sei die Gründung der Europäischen Union als Friedensprojekt, betonte Evelyn König. Doch der Nationalismus nehme wieder zu und antieuropäische Töne würden lauter. Um eine gemeinsame europäische Demokratie einzufordern, gingen am Sonntag europäische Künstler und Intellektuelle einen provokanten Schritt und riefen von 250 zumeist Theaterbalkonen die Europäische Republik aus. Baden-Badens Intendantin Nicola May war dieser Appell weniger von oben herab als vielmehr auf Augenhöhe sympathischer, weshalb Schauspieler Max Ruhbaum am Augustaplatz das Manifest ausrief. Mit dem Fazit, Europa bedeute, Menschen zu einen und nicht Staaten zu integrieren, und "unseren Boden mit jenen zu teilen, die wir von ihrem vertrieben haben".

