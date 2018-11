'Nichts ist abschließend bewältigt'

Gernsbach

Zeichen gegen Antisemitismus Gernsbach (wof) - Mit diesem Besucherinteresse hatte niemand gerechnet: Dicht an dicht standen die Menschen in der Museumsstube des Alten Amtshofs bei der Eröffnung der Ausstellung des Arbeitskreises Stadtgeschichte "Am Sabbat auf dem Weg zur Synagoge" (Foto: Froese).

Freiburg

SC verliert Spiel und zwei Akteure Freiburg (red) - Neben der 1:3-Heimniederlage gegen den FSV Mainz schmerzte den SC Freiburg vor allem die Verletzungen der Mittelfeldspieler Roland Sallai und Nicolas Höfler (Foto: dpa). Der Ungar verzichtet auf die Länderspiele. Bei Höfler steht am Montag eine MRT-Untersuchung an.

Hügelsheim

Gedenken an Militärangehörige Hügelsheim (sch) - Traditionell zum Remembrance Day am 11. November findet eine Gedenkfeier auf dem Hügelsheimer Gottesacker statt. Gedacht wird den Kanadiern, die in Ausübung ihres Diensts ihr Leben verloren haben (Foto: sch). Rund 100 Personen nahmen an der Feier teil.

Mülheim

OSG startet in Bundesligasaison Mülheim (red) - Das Warten hat ein Ende: Am Samstag startet die OSG Baden-Baden in Mülheim die Mission Titelverteidigung in der Schach-Bundesliga. Bereits am Sonntag wartet mit dem SV Werder Bremen der erste Hochkaräter auf das Team um Viswanathan Anand (Foto: av/dk).