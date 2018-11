Appetit machen auf Verantwortung

Karlsruhe / Baden-Baden

Neustart für Berlin-Flüge Karlsruhe/Baden-Baden (nof) - Mit dem Start des Winterflugplans will Eurowings die im März von der insolventen Air Berlin übernommene Verbindung vom Baden-Airpark nach Berlin wieder fest etablieren. Doch muss die Lufthansatochter erst wieder Vertrauen aufbauen (Foto: dpa).

Anton Hofreiter im Interview Karlsruhe (tt) - Die Grünen stehen hoch in der Wählergunst. Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen im Bundestag, sprach mit BT-Redakteur Thomas Trittmann über Veränderungen in Bayern und Hessen, aber auch über Plastikmüll, Steuergerechtigkeit und Hetze im Netz (Foto: tt).

Gegner das Fürchten lehren Hügelsheim (red) - Dem Eishockeyregionalligist ESC Hügelsheim steht ein hartes Wochenende bevor: Am Freitag treffen die Baden Rhinos in Freiburg auf die Zweitligareserve, ehe es am Samstag im Airpark zum großen Showdown mit dem Tabellenführer Ravensburg kommt (Foto: fuv).

Atef Akram packt sein Leben an Gernsbach (red) - Die Ereignisse in seinem Heimatland Syrien zwangen Atef Akram zur Flucht. Immer wieder hat er seither mit viel Zuversicht und Zielstrebigkeit einen Neustart gewagt. Seit 2014 ist er in Gernsbach. Inzwischen hat er sein eigenes Handwerksunternehmen aufgebaut (Foto: lra).