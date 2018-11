Kiosk kehrt auf den

(hli) - Vor knapp einem Jahr hat ein heute 42-Jähriger eine Tankstelle in Bietigheim überfallen. Das Amtsgericht Rastatt verurteilte den Mann nun zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren (Foto: dpa). Er hatte damals rund 1 800 Euro erbeutet und den Tankstellenkassierer verletzt. » - Mehr

(dm) - "Spannend, anstrengend, aber auch unglaublich schön": So haben die Rastatter Feuerwehrleute Steffen Körber und Alexander Pruß den 600-Kilometer-Staffellauf anlässlich des 100. Jahrestags des Waffenstillstands zum Ende des Ersten Weltkriegs erlebt (Foto: FW Straßburg).

