Eintauchen in die Natur inmitten der Reben

Im Juli 2018 hat die Steinbacherin einen einjährigen Fortbildungskurs abgeschlossen. Sie ist nun offizieller "Wein-Guide", was so viel heißt wie Weinführerin oder Weinerklärerin. Eigentlich hätte es dieser Schulungsmaßnahme mit Blick auf Sabine Werrs beruflichen Werdegang nicht bedurft, doch sie wollte neue Trends in der Vermittlung von Weingenuss kennenlernen.

Die heute 54-Jährige kommt aus einer Weinbaufamilie, daher ließ sie sich nach ihrem Schulabschluss 1981 zur Winzerin ausbilden. Vor 35 Jahren sei das für Frauen noch ein Novum gewesen, erinnert sich Sabine Werr. Es folgten eine weitere Berufsausbildung zur Floristin, eine Qualifizierung zur Handelsfachwirtin sowie Berufsjahre im Gartenbaugeschäft, das sie seit 1994 mit ihrem Mann leitet. Jahre später erwarb Sabine Werr das Rüstzeug für den "Heilpraktiker Psychotherapie" und den "Sportmentaltrainer". Die Idee, anderen Leuten ein Erholungsprogramm anzubieten, bei dem das Verhältnis der eigenen Person zur Natur reflektiert wird, ist gewissermaßen mit der eigenen Berufs- und Lebenserfahrung der Winzerin gewachsen.

Zu ihrer Erfahrung gehört auch, dass das Thema rund um den Wein immer noch ein von Männer dominierter Bereich ist. Aus diesem Grund richtet Sabine Werr ihren Blick ebenso auf Frauen. "Die Frauen sollen mutiger sein", ermuntert sie diese Zielgruppe für ihre Wein-Erlebnisseminare, in denen Genuss und Entspannung mit Wein vermittelt werden. Eine weitere, kreative Variante beinhaltet, dass sich die Gäste dergestalt inspirieren lassen, dass sie beispielsweise im Herbst mit bunten Blättern kreativ etwas Eigenes aus Naturmaterialien gestalten können. Hier lernen die Teilnehmer die Arbeit des Winzers über das ganze Jahr kennen. Die Winzerin spricht von "Rebenpädagogik".

Wer unter den Besuchern lieber die sportliche Variante bevorzugt, für den hat die Inhaberin einer "C-Trainer-Sportlizenz für Sport in der zweiten Lebenshälfte" eine Tour "Wein und Walking" im Programm. "Mit diesem Angebot gibt es ein Fachwissen über Weinbau sowie eine kommentierte Weinprobe obendrein." Interesse von Weingütern aus dem Rebland gibt es mittlerweile auch schon, die beabsichtigen, Sabine Werrs Wein-Erlebnisseminare mit eigenen Bemühungen, den Rebländer Wein voranzubringen, zu verknüpfen.