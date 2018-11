Baden-Baden bekommt

Wo genau sind die Läufer unterwegs?

Der Zehn-Kilometer-Lauf startet in Oos in der Dr.-Reckeweg-Straße bei der Firma Heel. Dann geht es über Saarstraße, Oliverstraße und Sinzheimer Straße zur Grünen Einfahrt. Auf dem Rad- und Fußweg wird gelaufen bis zur Schneckennudelbrücke. Über diese geht es zur Fürstenbergallee, dann über die Erwinstraße und Rheinstraße zur Balzenbergstraße, danach rechts ab auf der Karlstraße zur Lange Straße. Am Festspielhaus vorbei verläuft der Laufkurs zum Hindenburgplatz, dann geht es ein Stück hinein in die Fußgängerzone bis zum Hirschbuckel. Von dort laufen die Sportler über die Wilhelmstraße zur Kaiserallee und dann über die Lichtentaler Allee zur Klosterwiese. Nach einer Ehrenrunde um die Grünfläche geht es zurück zum Goetheplatz, wo vor dem Theater der Zieleinlauf ist. Die kürzeren Läufe für Jugendliche und Walker werden voraussichtlich komplett in der Innenstadt abgewickelt.

Wo sind Siegerehrung und Schlussfeier geplant?

Die Siegerehrung soll in der Kurhaus-Muschel stattfinden. Im Kurpark sind Verpflegungsstellen für die Läufer vorgesehen - dieses Jahr waren es mehr als 1 500 Teilnehmer. In der Werderstraße werden Duschcontainer aufgestellt.

Wer trägt die Kosten der Veranstaltung?

Diese Frage stellte Kurt Hochstuhl (SPD). Bürgermeister Roland Kaiser betonte, dass die Firma Heel wie bisher, als der Lauf zwischen Oos und Sandweier stattfand, alle Kosten trage. "Die Firma braucht jetzt ein Votum von uns, um die Aufträge vergeben zu können."

Welche Straßen müssen gesperrt werden?

Die Schloßbergtangente wird an diesem Tag spätestens ab 19 Uhr gesperrt, wie Maximilian Lipp im Hauptausschuss ausführte. Der Leiter des Fachbereichs Ordnung und Sicherheit hat für die Verwaltung federführend gemeinsam mit der Firma Heel die neue Streckenführung ausgearbeitet. Sperrungen und kurze Behinderungen wird es auch in der Sinzheimer Straße, der Rheinstraße in Höhe Bernhardusplatz, der Lange Straße zwischen Verfassungs- und Hindenburgplatz, der Luisenstraße, der Kaiserallee, der Fremersbergstraße in Höhe der Museen und der Lichtentaler Allee geben.

Was ist mit den Busfahrplänen?

Während des Laufs werden die Busse wohl durch den Michaelstunnel fahren, nicht durch die Innenstadt - "wenn wir den Tunnel überhaupt erreichen", sagt Stefan Güldner, Chef der Verkehrsbetriebe. "Einfach wird es nicht", meinte er gestern auf BT-Nachfrage. Über die Details werde man sich noch Gedanken machen.

Was ist mit anderen Veranstaltungen in der Stadt, die zur selben Zeit stattfinden?

Im Festspielhaus findet am gleichen Abend um 20 Uhr ein Konzert statt. Wie die Zufahrt für die Besucher geregelt wird, ist noch unklar, da die Lange Straße gesperrt ist. Auf jeden Fall aber ist mit starkem Verkehr auf der B 500 zu rechnen, weil dort sicher auch viele Schaulustige unterwegs sind, die den Lauf verfolgen wollen. Das Theater plant um 19.45 Uhr eine Freilichtaufführung auf dem Marktplatz - im Haus am Goetheplatz ist also spielfrei.

Was sagen die Stadträte und die OB dazu?

"Wenn New York sowas hinkriegt, dann müssen wir das auch hinkriegen", meinte OB Margret Mergen angesichts der Bedenken, mit der Veranstaltung den Feierabendverkehr am Freitagabend zu erschweren. Beate Böhlen (Grüne), Hans-Peter Ehinger (Freie Wähler), Kurt Hochstuhl (SPD) und Armin Schöpflin (CDU) waren voll des Lobes. Sie äußerten die Hoffnung auf die Belebung der Innenstadt und sehen den Lauf als wichtiges Zeichen für die Positionierung Baden-Badens als Sportstadt. Der Lauf sei eine gute Werbung, so Schöpflin. Der Hauptausschuss stimmte geschlossen für die Verlegung des Laufs in die Innenstadt.

Wie steht die Firma Heel zum Votum des Ausschusses?

"Ich freue mich, dass wir den Heel-Lauf nächstes Jahr in die Stadt führen. Für uns geht die Arbeit jetzt aber erst richtig los, beispielsweise müssen Shuttledienste zwischen Start und Ziel organisiert werden", sagt Geschäftsführer Ralph Schmidt. Mit Unterstützung der Stadt und des SCL Heel werde man das aber sicher hinbekommen.

