Vincentiushaus: Abriss erst 2019 Baden-Baden (sre ) - Lange hat sich nichts getan auf dem Vincentiushaus-Areal in der Innenstadt. Im kommenden Jahr soll sich das aber ändern: Der Abriss des ehemaligen Pflegeheims und der Baubeginn für die geplanten Neubauten sind vorgesehen. (sre ) - Lange hat sich nichts getan auf dem Vincentiushaus-Areal in der Innenstadt. Im kommenden Jahr soll sich das aber ändern: Der Abriss des ehemaligen Pflegeheims und der Baubeginn für die geplanten Neubauten sind vorgesehen. Wie aus einer gestern versendeten Pressemitteilung hervorgeht, soll das Areal zwischen Scheiben- und Stephanienstraße unter dem Titel "Jardin du Soleil" (Sonnengarten) vermarktet werden. Entstehen sollen laut Pressemitteilung vier Villen mit 35 "exklusiven Apartments" in der Größe zwischen 91 und 332 Quadratmetern. Wie berichtet, hatte seinerzeit eine OHG der privaten Ideal Wohnbau GmbH und der städtischen Baugesellschaft GSE das rund 9 000 Quadratmeter große Grundstück von der katholischen Gesamtkirchengemeinde gekauft. Allerdings vereitelte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim die Beteiligung der städtischen Gesellschaft an der geplanten "hochwertigen Bebauung". Deshalb führte für einige Jahren die zur Mussler Gruppe gehörende Ideal Wohnbau allein bei dem Projekt Regie. Nach einer intensiven Planungsphase durch die Mussler Gruppe (Architekten und Bauträger) ist nun der Baustart für Sommer 2019 vorgesehen. Investoren sind laut der gestern versendeten Mitteilung neben der Mussler Gruppe zwei weitere Baden-Badener Investmentgesellschaften. In wenigen Wochen, also lange vor Baubeginn, soll bereits der Verkauf der Apartments beginnen.

