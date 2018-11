Für die gute Sache wird eifrig geprobt

(yd) - Die Sonderausstellung "1818/1918: Die Großherzöge von Baden in den Schlössern Rastatt und Favorite" im Wehrgeschichtlichen Museum Rastatt ist am Dienstag feierlich eröffnet worden. Bis zum 10. Februar ist sie zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen (Foto: Vetter). » - Mehr

(red) - Die Kult-Diva Sissi Perlinger ist am kommenden Donnerstag, 20.30 Uhr, live im Rantastic in Haueneberstein zu erleben. Unter dem Motto "Ich leg mir mal den Schalter um..." klopft Perlinger alle Aspekte des Älterwerdens auf seine positivsten ab (Foto: pr). » - Mehr