Luxuszimmer mitten auf der Baustelle

Baden-Baden

Rückbauarbeiten auf B500 Baden-Baden (red) - Die Sanierung der B500 in Baden-Baden schreitet voran. Am Mittwoch werden die Fahrstreifen wieder auf die jeweilige Fahrbahnseite zurückverlegt. Allerdings sind noch Rückbauarbeiten nötig, sodass bis 20. November je nur eine Spur befahrbar ist (Archivfoto: red). » - Mehr

Sasbachwalden

Stillstand in den Wagner-Kliniken Sasbachwalden (hei) - "Leider läuft das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe", sagt Sasbachwaldens Bürgermeisterin Sonja Schuchter über den Stillstand in Sachen Wagner-Kliniken (Foto: bgt). Ein Investor wollte dort eine Bäderlandschaft umsetzen, doch das Projekt zieht sich. » - Mehr

Karlsruhe / Baden-Baden

A-5-Erneuerung: Positive Bilanz Karlsruhe/Baden-Baden (vn) - Plan- und fristgemäß endeten die Arbeiten auf der A 5 nach fünf Monaten Bauzeit. Eigentlich ein Grund zur Zufriedenheit für alle am Bau Beteiligten. Doch die zahlreichen Unfälle mit drei Toten und vielen Verletzten trüben die Bilanz (Foto: fk/av). » - Mehr