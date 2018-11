Bedarf an Schulsozialarbeit steigt

Die Anfänge kommunaler Schulsozialarbeit in der Kurstadt gehen auf das Jahr 1996 zurück, vor allem in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Stellen fast verdreifacht auf aktuell 7,25. Im Landesvergleich erreicht Baden-Baden unter Einbeziehung der Sozialarbeit an den Berufsschulen (dort spricht man von Jugendberufshilfe) einen Durchschnittswert.

Die Stadtverwaltung sieht Bedarf an einem weiteren Ausbau der Schulsozialarbeit. Diese sei wichtig, um angesichts der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft hinsichtlich nationaler Herkunft, Leistungsvermögen, Sprachniveau und Bildungsbereitschaft einen guten Bildungserfolg zu erreichen.

Auch an den Grundschulen gebe es immer mehr Kinder, die einen erhöhten Zuwendungs- und Betreuungsbedarf zeigten oder auffälliges Verhalten an den Tag legten. Festzustellen seien auch zunehmend seelische Behinderungen und Auffälligkeiten aus dem autistischen Formenkreis. Nach der Auskunft der Schulen, so die Stadtverwaltung, sei Sozialarbeit bei Kindern mit familiären oder psychischen Problemen oder Schwierigkeiten mit Lernmotivation und Leistungsversagen unverzichtbar. Darüber hinaus will die Stadt in Baden-Baden die Aufsplitterung der Zuständigkeit der Fachkräfte auf mehrere Schulen reduzieren.

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses wies Daniel Schneider, zuständiger Fachgebietsleiter im Fachbereich Bildung und Soziales, auf den Tätigkeitsumfang der Baden-Badener Sozialarbeiter im vergangenen Schuljahr hin. So waren insgesamt zum Beispiel 466 Mal Einzelfallhilfen für Schüler oder Schülerinnen erforderlich. In 343 Fällen wurde wegen Schülerproblemen der Kontakt zu den Lehrern aufgenommen.

Wirft man nur einen Blick auf die Baden-Badener Gymnasien, so zeigt sich, dass auch dort zahlreiche Einsätze der Sozialarbeiter nötig waren. Schneider sah dafür als Antwort auf eine verwunderte Nachfrage von Ingrid Kath (CDU) mehrere Gründe. Durch den Wegfall der verpflichtenden Grundschulempfehlung seien eben auch vermehrt Kinder aufs Gymnasium gekommen, die eigentlich auf die Realschule gehörten. Da könne dann ein Schulwechsel nach unten auch mit Frustrationen verbunden sein.

Darüber hinaus trete gerade das Problem des Cybermobbings inzwischen zunehmend auch in den Gymnasien auf. Daneben müsse man aber auch ganz allgemein die hohen Schülerzahlen an den hiesigen Gymnasien in Betracht ziehen.

Der nun geplante Ausbau sieht 1,5 neue Stellen vor, wobei besonders die Grundschulen im Blickpunkt stehen. Jeweils eine halbe Stelle soll nämlich den Schulen in Sandweier und Lichtental zugeordnet werden, die beide um die Installierung von Schulsozialarbeit in ihren Einrichtungen gebeten haben. Daneben wird die Sozialarbeit in den drei Gymnasien unter städtischer Trägerschaft noch etwas aufgestockt.

Endgültig ist dies allerdings noch nicht, denn zunächst einmal muss am 26. November der Gemeinderat zustimmen. Und dann kommt es noch auf die Mittelbereitstellung durch das Stadtparlament im nächsten Doppelhaushalt 2020/2021 an.

Keine kommunale Sozialarbeit gibt es in der Kurstadt bislang an den Rebland-Schulen. Daran wird sich auch nichts ändern, da diese Schulen laut Schneider bislang keinen entsprechenden Bedarf angemeldet haben. Werner Schlindwein, Leiter der Theodor-Heuss-Schule, meinte in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses: "Die Richtung stimmt bei der Schulsozialarbeit." Er sprach sich allerdings nachdrücklich dafür aus, auf diesem Gebiet kräftig zu investieren.