Hochhäuser

In diesem Jahr haben sich mehr als 2 600 Schüler in über 30 Städten in der trinationalen Oberrheinregion am Wettbewerb beteiligt, der seit 2008 stattfindet. Insgesamt wurde in 32 deutschen Klassen und 89 französischen Klassen das Thema meist im Kunstunterricht bearbeitet.

Am Richard-Wagner-Gymnasium in Baden-Baden nahm der in Baden-Baden lebende Künstler Peer Gessing, der am Richard-Wagner-Gymnasium Kunst unterrichtet, die Schüler an die Hand. Claudia Goertz vom Organisationsteam des Schülerwettbewerbs freute sich, dass die jungen Architekturforscher insbesondere auch das Zusammenleben der Menschen in ihren Arbeiten zum Ausdruck gebracht haben. Das Thema des Wettbewerbs zeige, mit welcher Begeisterung sich die Welt der Architektur seit 20 Jahren mit dem Bau sehr hoher Gebäude befasse. Als Ausdruck technischer Komplexität, als Zeichen von Macht und Geld, als Mittel zur Identifikation und zur Überschreitung von Grenzen sei das Hochhaus Symbol für die Machtbeziehungen der heutigen Welt, heißt es in der Beschreibung des Themas.

In der Kategorie vier ging der erste Preis an die Schülerinnen Maria-Sarah Frei, Arnita Buzoku und Sophia Hoppe. Ihr Modell trug den Namen "Seoul" und zeigte auf, wie der Naturaspekt in die Architektur einfließen kann. Den zweiten Preis erhielten Marie Kronas, Felice Sucher, Elias Meier, Liam Geißler und Dariam Mark für das Modell "Das Hotel Glojet", das eine vertikale Architektur zeigte. Den dritten Preis erhielten Larissa Maurer, Hannah Behrendt und Michael Kombowski für das Modell "Hotel LHM". Insgesamt beteiligten sich 24 Schüler aus der Klasse 6D.

In der Kategorie fünf gewannen den ersten Preis Zoe Oelschläger, Aiola Kelmendi, Diana Manto, Anna Leissler und Zilan Aydin mit ihrem Modell "Das vier Jahreszeitenhaus". Das Modell "Hotel Mupi" der Schülerinnen Guiliana Greidenweis, Michelle Walz, Annika Habicht und Veronika Medvedyev kam auf den zweiten Platz. "Last Minute", ein Modell mit vielen Raumerlebnissen, das Mustafe Can, Ekrem Durur, Joshua Hertweck, Kamil Jeziarski und Moritz Kilgus gefertigt hatten, kam auf Platz drei. Aus der Klasse 7B nahmen 28 Schüler teil.

In der Kategorie sechs gewannen den ersten Preis Antonia Kniss, Jannik Hensel, Jana Ruf und Anisha Moniva mit dem Modell "Penthousetree". Das Modell "The game Dome", gefertigt von Julia Enns, Amina Mereskova, Kamiliya Shamailova, Antonia Ganter und Cora Debes, kam auf den zweiten Platz. Den dritten Preis erhielten Monika Kisner, Melissa Hajdaray, Jakob Aamann und Nabil Obouk für das Modell "Natur-Kultur-Kleidung". Aus der Klasse 9B beteiligten sich insgesamt 17 Schüler.

In der Kategorie sieben erhielt das Modell "Green Living" von Anne-Kathrin Scherer, Clara Kopitzke, Hausam Dbouk und Laela Aithnard den ersten Preis. Der zweite Preis ging an Fabienne Siegfried, Stephanie Boos, Jana Kobets, Marko Stankovic und Samuel Amann für das von ihnen gestaltete Modell "Milkyway". Den dritten Preis gewannen Samira Rieger und Daria Lysenko mit ihrem Modell "Die Wabe". Aus der Klasse K1 beteiligten sich 22 Schüler an dem Wettbewerb.