Poetisch-schaurige Inszenierung

- Als Märchen aus der Neuzeit hat Intendantin Nicola May die romantische Novelle "Der goldne Topf" von E.T.A. Hoffmann inszeniert, die jetzt im TiK umjubelte Premiere feierte. Doch anders als im Märchen ist der Zuschauer hier mittendrin im Geschehen, bewegt sich in der Inszenierung und wird auch schon mal, mehr oder weniger freiwillig, zum Protagonisten der Handlung.

Diese beginnt bereits bei den wartenden Besuchern im Vorraum des Seiteneingangs, durch die der tollpatschige Student Anselmus (Patrick Schadenberg) mehrfach stolpert, sich linkisch entschuldigend. Auch das Apfelweib (Catharina Kottmeier) bietet schon hier den Zuschauern ihr Obst an, bis Anselmus ihren Korb umstößt und mit all seinem Geld bezahlt. Vor Schreck rennt er davon, hinein in die eigentliche Szenerie, zu dem virtuell auf die Wand gebannten Holunderbusch, gefolgt von den Besuchern. Dort begegnet ihm erstmals die liebliche, blauäugige Schlange Serpentina, der er völlig verfällt.

In seiner Doppelrolle als etwas vergesslicher Konrektor Paulmann, der seinen jungen Freund zu sich einlädt, und geheimnisvoller Archivarius Lindhorst, ein verschrobener Alchimist mit magischen Kräften, ist Michael Laricchia eine glänzende Besetzung. Anselmus, hin und her gerissen zwischen seinen Empfindungen für Paulmanns schwärmerische Tochter Viktoria (Maria Thomas) und Serpentina, nimmt die ihm von Registrator Heerbrand (Sebastian Brummer) angebotene Stelle bei dem dämonischen Archivarius an. Dort soll er für ihn unverständliche alte Geheimschriften kopieren, aber wehe, ein Tintenklecks entschlüpft ihm.

Auf dem per Rollo vom biedermeierlichen Zuhause Paulmanns, in dem die verliebte Viktoria am Boden mit dem Kopf in der Puppenstube träumt, abgetrennten vorderen Raum spielt sich alles Mystische rund um Serpentina und den Archivarius ab. Untermalt von ständig wechselnden, virtuellen Wandzeichnungen, illustriert von den Cyber-Räubern, gesteht ihm Lindhorst, Serpentina sei seine Tochter. In der kruden Familiengeschichte spielen auch die schöne Feuerlilie und ein schwarzer Drache mit. Anselmus bemalt die Wand per Stick mit den Schriftzeichen, die entfernt an arabische Buchstaben erinnern. Bleibt er irgendwo hängen, unterstützt ihn Serpentina. Er ist hin- und hergerissen zwischen deren Lieblichkeit und Viktorias reizender Art mit ihren kindlichen Haarschnecken, entsprechend wechselt die Szenerie samt Zuschauern mehrfach zwischen beiden Räumen.

Bei einer Schrift erkennt Anselmus allmählich, es handelt sich um die Lebensgeschichte des Archivarius, der in Wahrheit ein Salamander ist und aus der sagenhaften Welt Atlantis verbannt wurde. Um dorthin zurückkehren zu können, muss er zuerst seine drei Schlangentöchter verheiraten. Veronika sucht in einem nächtlichen Ritual Liebeshilfe beim Apfelweib. Als die Hexe versucht, den goldenen Topf des Archivarius zu stehlen, kommt es zum großen Showdown, einem effektvollen Kampf zwischen ihm und dem Weib, entsprechend akustisch und virtuell untermalt. Letztlich gibt Viktoria dem Antrag Heerbrands statt, und Anselmus entscheidet sich für Serpentina.

Für die Musik in dieser poetisch-schaurigen Inszenierung zeichnet Hans-Georg Wilhelm verantwortlich, die Kostüme gestaltete Frederike Marsha Coors. Die Virtual Reality steuern die Cyber-Räuber bei, Sebastian Ganz ist für den Raum und die Videoeinspielungen zuständig.