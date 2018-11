Seltenes Schutzgebiet und Kletterparadies

Von Conny Hecker-Stock



Baden-Baden - Als zweitgrößtes Klettergebiet in Baden-Württemberg erfreut sich der Battert bei Sportlern großer Beliebtheit - und wartet mit einigen Besonderheiten auf. Diese waren jetzt Thema bei einem Pressegespräch, bei dem auch die neu aufgelegte Broschüre "Klettern im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord" des Deutschen Alpenvereins (DAV) vorgestellt wurde.



In der Broschüre erfahren Kletterer und Felsenfreunde in kompakten Texten und Bildern alles Wissenswerte über Felsen, Geologie, Lebensräume, Klettersport und Naturschutz. Gefördert wird die Veröffentlichung vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, bei dem der DAV-Landesverband Baden-Württemberg seit diesem Jahr Mitglied ist. Dessen Pressesprecher Stefan Dangel betonte bei dem Termin am Battert, dass nachhaltiger Tourismus in der Region besonders unterstützt werde. Der DAV und der Arbeitskreis Klettern und Naturschutz, dessen Leiterin Uta Kollmann ebenfalls vor Ort war, hätten sich umweltfreundliches Klettern auf ihre Fahnen geschrieben. "Die Menschen sollen kommen, aber in naturverträglicher Weise" unterstrich Dangel das gemeinsame Anliegen. Diplombiologe Heiko Wiening vom DAV-Landesverband Baden-Württemberg bezeichnete den Battert als wichtigen Teil eines europäischen Naturschutzgebietes, das sich vom Mittelmeer bis ans Nordkap erstrecke. Aufgrund seiner Felsen, Geröllhalden und des umgebenden Bannwaldes gelte der Battert sogar als multiples Schutzgebiet, wovon es "in Deutschland nur sehr wenige gibt mit diesem Wildnischarakter". Laut Uta Kollmann übernehmen Mitglieder des Arbeitskreises die zeitweise Sperrung einzelner Bereiche wie etwa Brutgebiete von Kolkraben oder Falken, wobei am Battert sogar der Wanderfalke nistet und nicht "nur" der deutlich häufiger präsente Turmfalke. Deshalb nehmen bei Kletterkursen das Thema Naturschutz und Umweltbildung sowie Kletterregeln breiten Raum ein. Da der Battert neben dem Donautal das zweitgrößte Klettergebiet in Baden-Württemberg ist, sei er auch bundesweit von großer Bedeutung, ergänzte Wiening. Mit angewandter Kletterethik gelte es, die Felsensportler zu steuern, "hier kann nicht jeder mit der Hilti kommen und neue Haken setzen", so der Diplombiologe. Die Erschließung und Sanierung der Routen erfolgt in Absprache mit dem Arbeitskreis. Als um die Jahrtausendwende das Interesse am Klettersport regelrecht explodierte, seien moderne Sportkletterrouten mit etwas engerem Hakenabstand gesetzt worden, informierte Wiening. Doch die meisten der Routen am Battert seien Jahrzehnte oder sogar schon ein Jahrhundert alt und noch so eingeschlagen wie damals. Gefährlicher als in



einer Boulderhalle



"Jeder klettert in Eigenverantwortung mit Sicht- und Handprüfung, der Battert ist keine Boulderhalle mit modernsten Sicherheitsstandards" stellt der DAV-Vertreter klar, in dessen Landesverband mit rund 250 000 Mitgliedern in 52 Sektionen etwa zehn bis 20 Prozent der Mitglieder klettern. Bei dem Pressetermin am Freitag waren auch Sabine Bauer, die als Amateurin in der Bouldern-Bundesliga derzeit den sechsten Platz hält, und ihr Partner Alexander Scherer vor Ort, um die Faszination des Kletterns auch näher zu bringen. Im Gebiet "Hohe Wand" hatten sie eine Route mit dem Schwierigkeitsgrad 6 ausgewählt, die für beide keinerlei Problem darstellte. In der Broschüre, die nicht als Kletterführer zu verstehen ist, werden neben dem Battert fünf weitere Klettergebiete im Naturpark vorgestellt: die Eckenfelsen bei Oppenau, Falken- und Wiedenfelsen am Plättig, die Orgelfelsen, das Gausbacher Straßenwandl und der Grafensprung im Murgtal, die Falkenfelsen in Bad Herrenalb und die Sandsteinbrüche im Nagoldtal.

