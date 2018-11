Fotografin präsentiert "goldenes Wunder"

"The Room in the Back" nennt sich die Galerie von Hugo Cardona, und wer sich wie viele Besucher der Vernissage in die übersichtlichen Räume drängte, erlebte sein goldenes Wunder. Golden deshalb, weil die Bilder der Baden-Badener Fotokünstlerin Monika Zeindler-Efler in eine Landschaft entführen, die sich in leuchtenden Gelbtönen unter dem stahlblauen Himmel der Provence ausbreitet. Die Geschichte, die sowohl die Künstlerin als auch ihr Mann Ingolf Efler zu den Abbildungen erzählen, beginnt in Roussillon, unweit von Arles in Südfrankreich. Die Namen wecken Assoziationen zu dem Maler Vincent van Gogh. Roussillon ist der Ausgangspunkt der Geschichte, die Monika Zeindler-Efler in ihren Bildern beschreibt und die den Titel von "van Goghs Farbkasten" erklärt.

In seinem Essay schilderte Ingolf Efler, was seine Frau mit überwältigender Intensität mit der Kamera wiedergibt. Mit dem Anspruch, mehr als nur ein Abziehbild der Realität herzustellen, gleicht sie dem Maler, dem es wichtig war, das Wesentliche und Charakteristische seiner Motive mit pastosem Duktus und viel leuchtendem Ockergelb auszudrücken. Somit ist das Sujet der meisten Bilder genannt: In ganz Europa gab und gibt es keine vergleichbaren Ocker-Brüche wie in der Umgebung von Roussillon. "Die Erde ist häufig leuchtend rot, stellenweise orange. Manchmal geht sie ins Gelbe oder sogar ins Grüne und bei Sonnenuntergang wird sie dunkelviolett", erklärte Ingolf Efler das Naturwunder, das einst unverzichtbarer Rohstoff in der Malerei war, bevor es durch synthetische Produkte ersetzt wurde.

Mit Farbpigmenten gefüllte Säcke und an Haken hängende Mäntel evozieren, dass die Arbeiter gleich wieder ihr Tagwerk aufnehmen. Angesichts der strahlend gelben Flächen, die auf van Goghs "Sonnenblumen", dem "Sternenhimmel" und den "Weizenfeldern" prangen (sowie aktuell auf den Bildern der Künstlerin), erklärt sich der Name "Goldocker" für das kostbar e Farbpigment, das als Blickfang der Fotografien die Augen besticht. Karl-Heinz Darweger, einer der Besucher, pries das intuitive Sehen der Fotografin, die aus sich heraus Kompositionen schaffe, die künstlerisches Potenzial bergen. Seien es das Verhältnis der Menschen zu Raum und Natur oder grafische Elemente, sie leite ihre Kreativität zielsicher zum passenden Moment, um den Auslöser zu betätigen. Sie betrachte vorausdenkend ihr Motiv, um auf den nächsten Moment gefasst zu sein, bestätigte die Meisterin ihres Fachs.

Monika Zeindler-Efler, BT-Lesern durch ihre ausdrucksstarken Fotografien im BT ein Begriff, ist gebürtige Baden-Badenerin mit Schweizer Doppelpass. Sie arbeitete viele Jahre nach ihrer fundierten Ausbildung im Baden-Badener Atelier Tschira unter anderem in Zürich als freie Fotojournalistin für namhafte Medien. Später traf man sie als Cutterin beim SWF/SWR an. Seit 2008 lebt sie wieder in ihrer Geburtsstadt und ist nach wie vor als Fotografin gefragt.

Ihre Ausstellung in der Galerie "Room in the Back" zeigt neben den Provence-Fotografien auch Ablichtungen, die bekannte Baden-Badener Motive ganz neu erscheinen lassen. Bis zum 16. Dezember kann die Schau Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr besucht werden.