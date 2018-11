Blickfang: Kuscheliges Fellknäuel mit Schlappohren

Appenweier

Auto brennt vollständig aus Appenweier (red) - Bei einem Unfall ist am frühen Samstagmorgen auf der B28 zwischen Appenweier und Nußbach ein 38-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum, das Fahrzeug brannte danach vollständig aus (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

17-Jähriger droht mit Messer Rastatt (red) - Mit einem Messer hat ein 17-Jähriger am Donnerstag in der Schlossgalerie in Rastatt drei Gleichaltrige bedroht. Mehrere Polizeistreifen rückten daraufhin aus. Bei seiner Flucht sprang der Jugendliche in die Murg. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten verletzt (Symbolfoto: dpa).

Karlsruhe

Rätselhafte Flüssigkeit Karlsruhe (red) - Eine reizende Flüssigkeit auf Sitzen in zwei unterschiedlichen Karlsruher Straßenbahnen gibt der Polizei Rästel auf. Zwei Fahrgäste hatten am Mittwoch über brennende und juckende Haut geklagt, nachdem sie sich auf einen Sitz gesetzt hatten (Symbolfoto: dpa).

Offenburg

Selbstjustiz nach dem Richterspruch Offenburg (red) - Wenn das Gericht nicht so entscheidet, wie ich es will, dann entscheide ich eben selbst. Das dachte sich wohl ein 24-Jähriger in Offenburg, der seinen Kontrahenten unmittelbar nach der Gerichtsverhandlung auf offener Straße zusammenschlug (Symbolfoto: dpa).