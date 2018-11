Brücke über Tunneleinfahrt Thema

"Zur großen Vision von Günther Beile, der Brücke über die Tunneleinfahrt, wächst die Erkenntnis der Notwendigkeit", schreibt der ADFC in einer Mitteilung. "Der Weg durch die Hector-Berlioz-Anlage ist von Fußgängern sehr stark frequentiert und zu schmal, um die Radfahrer aufzunehmen. Die stehen entnervt an den drei Ampeln und ärgern sich, wie der umweltfreundliche Verkehr ausgebremst wird", heißt es in der Mitteilung weiter. Bürgermeister Uhlig habe vor diesem Hintergrund zugesagt, einen studentischen Wettbewerb auszuloben, um Erkenntnisse zur technischen Machbarkeit und einem ansprechenden Aussehen zu gewinnen. Wie berichtet, hatte auch SPD-Stadtrat Werner Schmoll eine solche von ADFC-Mitglied Beile befürwortete Brücke bereits gefordert, hatte von der Verwaltung aber eine abschlägige Auskunft erhalten.

Bei der politischen Radtour des ADFC waren dieser Tage Politiker, Verwaltungsmitarbeiter und Bürger auf der Route vom Bahnhof zur Geroldsauer Mühle unterwegs. Verkehrsplaner Uwe Petry aus Darmstadt zeigte sich begeistert, wie an dieser Premium-Route die Perlen der heutigen Gesellschaft wie Parks und Spielplätze, Museen, Cafés und Festspielhaus aufgereiht sind. "Machen Sie auf dieser Premium-Route Vorfahrt für Radfahrer. Wiederholen Sie die Tour regelmäßig und fragen Sie sich: Was wurde verbessert, was sollte besser werden? Denn Radverkehr ist nicht das Problem, sondern die Lösung für viele Verkehrsprobleme", wird Petry in der ADFC-Mitteilung zitiert.

Für Bürgermeister Uhlig sei es bei strahlendem Sonnenschein eine "tolle Erfahrung" gewesen, die Perspektive von Rad-Pendlern und ihre Wünsche kennenzulernen, heißt es weiter. Mit der Resonanz sei eindrucksvoll bestätigt worden, dass immer mehr Menschen das ganze Jahr Rad fahren.

Die Stadt Baden-Baden ist auf dem richtigen Weg, betont der ADFC: Mit der Asphaltierung der Grünen Einfahrt sei ein pfeilschneller Weg in die Innenstadt geschaffen worden. Für den weiteren Ausbau des Weges zwischen Sinzheimer Straße und Wörthstraße fordert der Fahrradclub vier Meter Breite, damit Begegnungsverkehr mit mehr Abstand passieren kann.

Auch eine weitere Forderung des ADFC wurde thematisiert: Vor dem Festspielhaus solle der Verkehr neu geordnet werden, zudem müsse die Engstelle am Kiosk beseitigt werden, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.