"Schöner und sicherer geworden"

Trotz der langen Bauzeit verlief der Straßenumbau - ganz im Gegensatz zum Leopoldsplatz - ziemlich reibungslos ohne große Schlagzeilen und Pannen. In drei Bauabschnitten wurde für rund 4,7 Millionen Euro das Gesicht der Schwarzwaldstraße zwischen B 500 und Murgstraße kräftig überarbeitet, denn es galt etliche Ziele zu erreichen: Sanierung von Fahrbahn, Fuß- und Radwegen, städtebauliche Aufwertung, Änderung der Radverkehrssituation, Verkehrsberuhigung und Integration der Bushaltestellen.

"Die Schwarzwaldstraße ist nicht nur schöner, sondern auch sicherer geworden", stellte Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern anlässlich der Verkehrsfreigabe fest. So sei das Ab- und Einbiegen von der und auf die Schwarzwaldstraße nun leichter geworden. Mehr Sicherheit bringe auch die Verlagerung des Radwegs auf die Straße, da die Radler auf diese Weise besser gesehen werden könnten. Die gesamte Umgestaltung sei mit einer "intensiven Baustelle" verbunden gewesen.

Ursprünglich, so Mergen, habe man noch einen vierten Bauabschnitt ins Auge gefasst, der den Bereich bis zur Murgstraßenbrücke mit der Schaffung eines Kreisverkehrs zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beinhaltete. Von diesen Überlegungen habe man aber Abstand genommen, da sich die befürchtete Unfallhäufung in diesem Bereich in jüngerer Zeit nicht bestätigt habe. Zudem sei ein Kreisverkehr sehr aufwendig, da wolle man das Geld eher in Straßensanierungen investieren.

Nach der Fertigstellung aktueller Bauvorhaben im Umfeld (Wohnen am Ooswinkel, Arvato-Erweiterung) werde man sehen, ob es einen Regelungsbedarf an dem Kreuzungspunkt Schwarzwaldstraße/Murgstraße gebe. Auch die ursprünglich einmal vom Regierungspräsidium Karlsruhe für 2019 geplante Sanierung der Murgstraßen-Brücke über die B 500 sei wegen der vielen Baden-Badener Bauvorhaben zurückgestellt worden.

Margret Mergen drückte gestern ihre Erwartung aus, dass die Schwarzwaldstraße nach den jahrelangen Bauarbeiten nun wieder als Alternativstrecke vor allem zur Rheinstraße genutzt werde: "Das muss sich jetzt wieder einspielen."

Trotz der Verkehrsfreigabe sind die Arbeiten aber noch nicht ganz abgeschlossen. Installiert und miteinander verknüpft werden müssen noch die Ampelanlagen in Höhe der Feuerwehr auf der Schwarzwaldstraße und an der Einmündung in die B 500. Dazu ist es nötig, die B 500-Ausfahrt in Richtung Schwarzwaldstraße noch etwa zweieinhalb Wochen zu sper ren.