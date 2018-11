60 Kilometer in 400 Fotografien: Ein Bilderbuch aus der Heimat

Der Pressesprecher der Kurstadt kennt die Schwarzwaldhochstraße wie seine Westentasche. Sein Vater war als Handelsvertreter viel unterwegs, und wenn es unten nebelte, packte er die Familie ins Auto, die während seiner Geschäfte dort oben wandern oder Ski fahren ging.

Ein Leserbrief Seiters führte zur Gründung des Vereins "Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße", dem die Einnahmen aus seinen Lesungen zufließen. Wobei der Autor trotz 37 einführender, kurzer Kapitel mit Hinweis auf regionale Besonderheiten Wert darauf legt, dass sein Werk wenig textlastig ist, sondern eher von den rund 400 abgebildeten Sehenswürdigkeiten lebt. Seien das Fotos, historische Ansichtskarten, Illustrationen, Kofferaufkleber oder Prospekte, die den besonderen Charme der Straße und ihrer Bauwerke zu Großvaters Zeiten anschaulich vermitteln.

Er selbst begann über erste Zufallsentdeckungen auf dem Flohmarkt akribis ch zu sammeln. Was nicht aus seinem persönlichen Archiv stammt, steuerte Hubert Huber aus Oppenau bei. Wie etwa Fotos der früheren Segelflieger auf der Hornisgrinde, die mit Gummizügen durch pure Manneskraft in die Luft befördert wurden.

Roland Seiter beleuchtet die Blütezeit der zumeist gegen Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Höhenhotels. Diese waren sommers wie winters bestens ausgelastet durch Erholungssuchende, die entweder mit dem eigenen Vehikel oder dem öffentlichen Bus auf der 1930 begonnenen und nach Kriegsende fertiggestellten Schwarzwaldhochstraße anreisten. Von diesen Gefährten sind etliche Aufnahmen vertreten, selbst ein offener Kraftpostbus ist dabei.

Doch der Autor richtet sein Augenmerk auch auf die Besonderheiten abseits der Wegstrecke. Da führt er die Leser zur Hertha-Hütte in der Nähe des Plättigs mit einem grandiosen Blick in die Rheinebene, zum idyllischen Wildsee, zu einer alten Köhlerhütte oder zu den wildromantischen Gertelbach-Wasserfällen. Er kennt eine ältere Dame persönlich, die - ebenso wie der Sohn des Ochsenstallwirts - bei Wind und Wetter zur Schule nach Herrenwies gelaufen ist, weshalb das Schulwesen besonders hervorgehoben wird. Seiter zeigt vierfach eingespannte Ochsenfuhrwerke, mit denen das Restholz im Wald eingesammelt wurde, und auch dörflichen Berufen wie Glasbläser, Köhler oder Harzer sind Bilddokumente gewidmet. Auch die Schwarzenbach-Talsperre kommt nicht zu kurz, Mitte der 20er Jahre war sie die größte Baustelle Deutschlands.

Dem Wintersportbetrieb in der Höhenlage wird ebenfalls viel Platz eingeräumt. Auf manchen Fotos ist noch der Trampelpfad zu sehen, gebahnt von Skifahrern, die den Hang zu Fuß erklommen. Die "Brettlhupferhütte" oder das Höhenhotel am Kniebis, bei dem in manchen Wintern der Schnee bis zur ersten Etage reichte, sind weitere Themen.

Fans der Schwarzwaldhochstraße sollten sich zwei Termine vormerken: Morgen, Donnerstag, hält Seiter ab 19 Uhr einen Vortrag über das Thema im Löwensaal in Lichtental. Am Samstag, 24. November, 16.30 Uhr stellt er dann sein neues Buch in der Buchhandlung Mäx und Moritz vor. Das in einer Auflage von 2 000 Exemplaren gedruckte, 108 Seiten starke Buch wird verlegt vom Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher.