Erfolgsgeschichte endet überraschend

Au am Rhein

Ein Jahr voller Höhepunkte Au am Rhein (HH) - Das Jubiläum "1 200 Jahre Au am Rhein" rückt immer näher. Nun stellten der Förderverein Dorfjubiläum sowie die Gemeinde das Programm fürs kommende Jahr vor. Es ist gespickt mit vielen Höhepunkten, unter anderem einem dreitägigen Fest (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Das Jubiläum "1 200 Jahre Au am Rhein" rückt immer näher. Nun stellten der Förderverein Dorfjubiläum sowie die Gemeinde das Programm fürs kommende Jahr vor. Es ist gespickt mit vielen Höhepunkten, unter anderem einem dreitägigen Fest (Foto: HH). » - Mehr

Gernsbach

"Brandner Kasper" stürmisch gefeiert Gernsbach (red) - Das Theater im Kurpark ist für "Der Brandner Kaspar kehrt zurück" (Foto: Gareus-Kugel) am Donnerstagabend in der Stadthalle Gernsbach stürmisch gefeiert worden. Das unterhaltsame Stück ist am Samstag und Sonntag noch zweimal ab 19.30 Uhr zu sehen. » Weitersagen (red) - Das Theater im Kurpark ist für "Der Brandner Kaspar kehrt zurück" (Foto: Gareus-Kugel) am Donnerstagabend in der Stadthalle Gernsbach stürmisch gefeiert worden. Das unterhaltsame Stück ist am Samstag und Sonntag noch zweimal ab 19.30 Uhr zu sehen. » - Mehr

Gernsbach

"Brandner Kasper" stürmisch gefeiert Gernsbach (red) - Das Theater im Kurpark ist für "Der Brandner Kaspar kehrt zurück" (Foto: Gareus-Kugel) am Donnerstagabend in der Stadthalle Gernsbach stürmisch gefeiert worden. Das unterhaltsame Stück ist am Samstag und Sonntag noch zweimal ab 19.30 Uhr zu sehen. » Weitersagen (red) - Das Theater im Kurpark ist für "Der Brandner Kaspar kehrt zurück" (Foto: Gareus-Kugel) am Donnerstagabend in der Stadthalle Gernsbach stürmisch gefeiert worden. Das unterhaltsame Stück ist am Samstag und Sonntag noch zweimal ab 19.30 Uhr zu sehen. » - Mehr

Sinzheim

Neues über Vinzenz-Gebäude Sinzheim (vsa) - Das unter Denkmalschutz stehende Vinzenz-Gebäude an der Hauptstraße in Sinzheim (Foto: Götz) ist vom ehemaligen Stabsvogt Franz Linz erbaut worden. Davon war Alois Huck bei seinem Vortrag "Die Geschichte des Hauses St. Vinzenz" überzeugt. » Weitersagen (vsa) - Das unter Denkmalschutz stehende Vinzenz-Gebäude an der Hauptstraße in Sinzheim (Foto: Götz) ist vom ehemaligen Stabsvogt Franz Linz erbaut worden. Davon war Alois Huck bei seinem Vortrag "Die Geschichte des Hauses St. Vinzenz" überzeugt. » - Mehr