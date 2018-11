'Ein ziemlich bunt gemischter Haufen'

Baden-Baden

20-Minuten-Takt für Balg Baden-Baden (hol) - Die Linienführung der Busse der Linien 205 und 206 soll 2019 geändert werden. Zudem ist eine neue Linie 203 vorgesehen, die den Bahnhof und Balg miteinander verbindet. Daraus ergibt sich für Balg ein 20-Minuten-Takt zum Schweigrother Platz (Foto: Holzmann).

Freiburg

Geisterstunde im Museum Freiburg (red) - Geisterbeschwörung im Freiburger Museum für Neue Kunst: In der Ausstellung "To Catch a Ghost" zeigen 50 Künstler bis 24. März 2019 Bilder, Skulpturen und Installationen, in denen das Unheimliche regiert. Zum Rundgang gibt es eine Taschenlampe (Foto: Museum).

Kuusamo

Severin Freund vor Comeback Kuusamo (red) - Wenn Olympiasieger Severin Freund am Wochenende erstmals wieder unter Wettkampfbedingungen auf den Balken klettert, werden 689 quälend lange Tage vergangen sein. 689 Tage, 22 1/2 Monate, fast zwei Jahre, in denen sich so vieles verändert hat (Foto: dpa).

Baden-Baden

60 Kilometer in 400 Fotografien Baden-Baden (co) - "Erlebnis Schwarzwaldhochstraße zu Großvaters Zeiten" ist der vielversprechende Titel des neuen Buches von Roland Seiter (Foto: Hecker-Stock). Er beleuchtet darin mit 400 Fotografien die 60 Kilometer lange Route von Geroldsau bis Freudenstadt einschließlich Seitentäler.