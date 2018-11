Bühnenbild ist eine wahre "Augenlimonade"

Obwohl Holger Stolz erst seit Kurzem zum kurstädtischen Ensemble gehört, hat er nach eigener Aussage doch schon so einiges über den Schwarzwald gelernt. Er habe beispielsweise die Yburg besichtigt und in der Murg gebadet - und bei allen seinen Unternehmungen hier habe er die geballte Kraft dieses Waldes gespürt. Er sei gleichzeitig Lebensraum, aber auch Raum für Sagen und Erzählungen.

Die Handlung des wohl bekanntesten Schwarzwaldmärchens dürfte vielen in der Region geläufig sein. Im Mittelpunkt steht die Hauptfigur Peter Munk. Er ist ein junger Kohlenbrenner, der vaterlos aufwuchs und sich, im Vergleich mit anderen, als vom Leben benachteiligt sieht. Von zwei Schwarzwälder Geistern, dem Glasmännlein und dem Holländer-Michel, erhält er unterschiedliche Angebote zur Verbesserung seiner Situation. Er entscheidet sich für den scheinbar besseren Handel, bei dem er vom Holländer-Michel deutlich mehr Geld und seine Traumfrau erhält, im Gegenzug aber sein Herz hergeben muss. Stolz selbst spielt die Nebenrolle des "Schlurkers", dem Schauspieler zufolge ein liebenswerter Tollpatsch, naiv, aber aufrichtig, da er sein Herz immer noch besitzt.

Im Endeffekt gehe es im Stück um die Suche nach einer Vaterfigur und die Entscheidung für die richtigen und wichtigen Werte, so Stolz. Auch in der kindgerechteren Fassung von Ueli Blum habe man versucht, den Kindern diese Botschaft zu vermitteln. Immerhin seien Erwachsenwerden, Liebe und Glück Themen, die gerade auch Kinder beschäftigten. Man sei an der Thematik geblieben und habe trotzdem die Freiheit der Interpretation genutzt.

Die durchaus gewaltvolle Szene des Herztausches habe man in diesem Fall zauberhaft und eher als Tausch im poetischen Sinne dargestellt, so Stolz weiter. Gerade im Weihnachtsmärchen könne man viele Elemente des Theaters, wie etwa die Drehbühne, oder auch Nebel und Pyrotechnik, voll ausnutzen, das überaus anschauliche Bühnenbild sei wie "Augenlimonade" und es mache Spaß, darauf zu spielen, schwärmt Stolz.

Für die atmosphärische Musik, die die Auftritte der verschiedenen Figuren untermalt, kommen Kompositionen von Ephraim Bender alias Oliver Jacobs zum Einsatz, aus dessen Feder auch die im Stück gesungenen Lieder stammen. Wichtig beim Auftritt vor Kindern ist es laut Stolz, körperbetonter zu spielen, "Sachen groß zu machen" und trotzdem glaubhaft zu bleiben. Kinder hörten genau hin und seien ehrlich und knallhart in ihrem Urteil. Je nachdem seien sie ein dankbares, aber auch bitteres Publikum, Letzteres vor allem beim Umgang mit den Bösewichten der Geschichten. Man erhalte von ihnen oft eine direktere Bestätigung als von erwachsenen Zuschauern und genau das mache das Kindertheater aus. Für ihn sei das Lachen der Kinder wie Rückenwind beim Spielen.

Die Proben mit Regisseur Thomas Höhne empfand Stolz als sehr energetisch. Höhne, der bis 2014 festes Ensemblemitglied in Baden-Baden war, sei äußerst enthusiastisch in seiner Arbeit und oft komme seine Schauspielernatur im positiven Sinne durch. Er kenne die Innenperspektive eines Schauspielers, könne diese reflektieren und dadurch in der Probenarbeit an den richtigen Punkten ansetzen.

Wie sich "Das kalte Herz" tatsächlich als Weihnachtsmärchen macht, davon können sich Kinder ab fünf Jahren, aber auch Theater-Interessierte anderen Alters in 50 Vorstellungen ein Bild machen. Ein Großteil davon sind Schulvorstellungen, es gibt aber auch offene Familienvorstellungen am 2., 9., 16., 23. und 26. Dezember sowie am 13. Januar jeweils um 15 Uhr und am 6. Januar 2019 um 17 Uhr.