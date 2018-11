Letzter Feinschliff

(co/red) - Jetzt ist es nicht mehr weit hin bis zu dem großen Benefizkonzert zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude". Bei allen Mitwirkenden steigt das Lampenfieber. Sei das beim Stiftskirchenchor oder bei den Päda-Voices, mit denen Uwe Serr in dieser Woche noch den letzten Feinschliff in der Soloprobe einstudiert, bevor am Wochenende eine gemeinsame Probe beider Chöre stattfindet.

Laut Orchestermanager Arndt Joosten bedeutet das "sehr ambitionierte Konzertprogramm" auch für die Philharmonie Baden-Baden einen erhöhten organisatorischen Aufwand. Die Musiker arbeiten nach seinen Worten ausgesprochen gerne mit Chören zusammen. Umgekehrt biete ein so anspruchsvolles Programm den Sängerinnen und Sängern eine perfekte Möglichkeit, im Rahmen dieses Projekts in die Arbeit der Philharmonie hineinzuschnuppern.

Wie berichtet, wird ein schwungvolles, kurzweiliges Programm aus bekannten Opern geboten, in denen Chöre auftreten. Neben Päda-Voices, Stiftskirchenchor und der Philharmonie konnten auch Solisten der Opern-Akademie für das Benefizkonzert gewonnen werden. Komponisten wie Bizet, Wagner, Verdi, Nicolai, Offenbach, Mendelssohn, Lortzing und Mascagni werden mit ihren schönsten Opernchören zu hören sein.

Das Ergebnis des monatelangen Probenfleißes können die Besucher am Sonntag, 2. Dezember, ab 16 Uhr im Weinbrennersaal des Kurhauses erleben. Karten für 25 Euro gibt es unter anderem in der BT-Geschäftsstelle in Baden-Baden, geöffnet montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie mittwochs von 8 bis 13 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr.

Mit der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" werden seit Jahrzehnten Baden-Badener in Not unterstützt - der Erlös aus der Veranstaltung kommt in voller Höhe dieser Aktion zugute.