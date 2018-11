Winterstimmung für 500 000 Besucher

Von Sarah Reith



Baden-Baden - Die Buden stehen schon, die letzten Arbeiten laufen: Mehr als 30 Helfer sind laut Tourismus-Chefin Nora Waggershauser seit rund zwei Wochen mit dem Aufbau des Baden-Badener Christkindelsmarkts beschäftigt. Am nächsten Donnerstag, 29. November, ist die feierliche Eröffnung geplant.



Dass der Markt mit seinen mehr als 120 Hütten in diesem Jahr donnerstags statt montags beginnt, ist bereits die erste Neuerung, die Waggershauser und ihr Organisationsteam gestern vorstellten. Zwar müssen sich die Fans des Budenzaubers ein paar Tage länger gedulden bis es losgeht, dafür dauert die Großveranstaltung im Kurgarten aber auch länger: Wie berichtet, wird der Markt erstmals bis zum 6. Januar geöffnet sein. Das schlägt sich auch im Programm nieder: In der ersten Januarwoche will man einen Schwerpunkt auf die russische Weihnacht legen, die ja dann noch bevorsteht. So werden in dieser Zeit auf der "Himmelsbühne" vermehrt russische Künstler auftreten, unter anderem ein Kosakenchor, die "Teufelsgeigerin" Ana Agre sowie ein Jazz-Trio. Auch vor Weihnachten gibt es ein paar Veränderungen im Programm. So wird der Montag nicht mehr als "Romantik"-, sondern als "After-Work"-Tag beworben. Als musikalische Höhepunkte für die Montage sind jeweils von 18 bis 20 Uhr Konzerte der Sängerin Joana Zimmer (3. Dezember), der durch den Hit "Lemon Tree" bekannten Band Fools Garden (10. Dezember), sowie der "Simon & Garfunkel"-Tribute-Band Graceland (17. Dezember) vorgesehen. Aber auch an allen anderen Abenden (abgesehen vom 24. und 31. Dezember, wo der Markt bereits um 16 Uhr statt wie sonst um 21 Uhr schließt) gibt es ein Live-Programm in der Konzertmuschel. Insgesamt treten wieder mehr als 1 000 Akteure auf der "Himmelsbühne" auf, kündigte Waggershauser an - darunter auch viele Schulchöre und Musikvereine aus der Region. Das kulinarische Angebot ist ebenfalls vielseitig. "Es muss nicht jeder eine Bratwurst essen", machte die Tourismus-Chefin deutlich. Gleich an zwei Ständen gebe es in diesem Jahr Champagner statt Glühwein - einmal kombiniert mit holländischen Pommes, einmal mit Foie Gras. Und für Allergiker wurden auf der Baden-Baden-Internetseite erstmals unter anderem gluten- und laktosefreie Angebote aufgelistet. Manche Veränderungen sieht man gar nicht: So wurden stolze 100 000 Euro in eine bessere Stromversorgung für die Buden investiert, die künftig jedes Jahr zum Einsatz kommen soll. Eine Neuerung, die hingegen auffällt, ist die Erweiterung der Krippenausstellung im Wandelgang der Trinkhalle: 28 Krippen werden dort diesmal gezeigt. Neben diesen Änderungen wird es auch die bekannten Besuchermagneten geben: Wie gewohnt locken Märchenstraße und lebende Krippe, das "Christkind" kommt zur Eröffnung und der "Nikolaus" fährt am 6. Dezember mit einer Motorkutsche vor. Schließlich will man an dem Erfolgsrezept nicht zu viel ändern. Laut Waggershauser werden diesmal rund 500 000 Besucher erwartet. Zum Vergleich: Im vergangenen Winter kamen bereits rund 450 000 Menschen. Der Markt zog auch viele Gäste aus dem europäischen Ausland, den USA sowie Asien an. Kommentar

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Sicherheit der Weihnachtsmärkte Baden-Baden (tt) - In den nächsten Tagen öffnen die Weihnachtsmärkte in der Region ihre Pforten. Während für den Markt in Baden-Baden ein umfassendes Sicherheitskonzept existiert, fallen die Sicherheitsvorkehrungen in Bühl, Gaggenau und Rastatt bescheidener aus (dpa-Foto). » Weitersagen (tt) - In den nächsten Tagen öffnen die Weihnachtsmärkte in der Region ihre Pforten. Während für den Markt in Baden-Baden ein umfassendes Sicherheitskonzept existiert, fallen die Sicherheitsvorkehrungen in Bühl, Gaggenau und Rastatt bescheidener aus (dpa-Foto). » - Mehr