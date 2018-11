Gerstenmaier-Areal: Planzeichnung zeigt fünf Gebäude

(hol) - Auf dem Areal des Autohauses Gerstenmaier in der Jagdhausstraße ist offenbar ein Gebäude geplant, das 21,80 Meter hoch werden soll, sowie ein weiteres mit 18,30 Meter Höhe. Insgesamt sind zwischen Grüner Einfahrt und Oosbach fünf Häuser vorgesehen. Das geht aus einer Planzeichnung hervor, die der Verein Stadtbild mit einer Stellungnahme an Stadträte und Presse geschickt hat.

Wie berichtet, will das Autohaus in den kommenden Jahren seinen Standort nach Oos-West verlegen. Auf dem derzeitigen Firmengelände soll Wohnbebauung entstehen, hatte Geschäftsführer Wolfgang Bauschatz auf BT-Nachfrage erklärt. Über Größe und Anzahl der vorgesehenen Gebäude hatte er bislang nichts gesagt, wohl aber, dass eines der Gebäude als "besonderer Hingucker am Ortseingang" in einer Höhe geplant sei, korrespondierend mit dem höchsten Gebäude auf dem gegenüberliegenden Areal an der Aumattstraße, wo ein Investor den Bau mehrerer Häuser für die Firma Grenke plant.

In seiner Stellungnahme kritisiert der Verein Stadtbild nun, dass es "keine dem Leitgedanken der Grünen Einfahrt entsprechende Gesamtplanung" gebe, die beide Vorhaben umfasse. Stattdessen würden kleinteilige Bebauungspläne aufgestellt, um Einzelinteressen der Investoren zu entsprechen.

Ablehnend äußert sich der Verein auch zu dem mehr als 20 Meter hohen Gebäude auf dem Gerstenmaier-Areal. "Wozu soll ein Stadteingang der Bäder- und Kulturstadt eigentlich mit einem hohen Solitär markiert werden?", fragt Vorsitzender Wolfgang Niedermeyer in der Stellungnahme. Das erinnere an die Debatte um den SWR-Neubau. Dort war ursprünglich der Bau eines Hochhauses vorgesehen. Der Verein hatte sich auch bereits gegen das 24,60 Meter hohe geplante Gebäude auf dem Aumatt-Gelände ausgesprochen. Im Bauausschuss des Gemeinderats hatte es in der Folge ebenfalls viel Kritik an der Höhe dieses Hauses gegeben.