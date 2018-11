Anwohner fühlen sich 'zweites Mal bestraft'

Rastatt

Harsche Kritik aus Wintersdorf Rastatt (dm) - Rund 40 Wintersdorfer haben beim OB-Bürgergespräch ihrem Ärger Luft gemacht. "Wir haben den Eindruck, der OB handelt nach dem Motto ,Rastatt zuerst′", hieß es. Während in der Kernstadt auf Teufel komm raus gebaut werde, passiere in Wintersdorf nichts (Foto: hr).

Rastatt

20-Jähriger springt auf Motorhaube Rastatt (red) - Lautstark hat ein 20-Jähriger am Dienstagabend in Rastatt auf sich aufmerksam gemacht und ist auf die Motorhaube eines Autos gesprungen. Einer Frau versetzte er zudem einen Fausthieb. Laut Polizei befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand (Symbolfoto: dpa).

Gaggenau

Allerlei Drogen bei Streithähnen Gaggenau (red) - Ein Mann ist am Montag mit seiner Mitbewohnerin in Streit geraten. Da sie sich so lautstark auseinandersetzten, kam die Polizei. Die entdeckte bei der vermeintlichen Schlichtung, dass die beiden allerlei verbotene Substanzen zu Hause hatten (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Kreuzung bald wieder frei Rastatt (ema) - Das Großaufgebot an Baustellen in Rastatt reduziert sich: Die Kreuzung Josef-/Karlstraße im Dörfel soll am 19. November wie geplant freigegeben werden, teilte die Stadtverwaltung auf BT-Nachfrage mit. Damit endet auch die angespannte Verkehrssituation (Symbolfoto: dpa).