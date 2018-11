Neues Rebland-Jahrbuch erscheint

"Es gibt rund 100 illustrierte Beiträge auf 196 Seiten. Die diesjährige Ausgabe lockt mit vielen spannenden Geschichten", sagt Ideengeberin Christina Nickweiler aus Steinbach, die zusammen mit einem Autorenteam das Buchprojekt im Laufe der vergangenen Monate auf die Beine gestellt hat.

Zu Beginn des Jahres hatte sich Christina Nickweiler an die Vereine gewandt und diese eingeladen, über ihre Aktivitäten des vergangenen Jahres zu berichten. Ansonsten arbeiteten in den vergangenen vier Monaten ein Profiteam aus Journalisten und die in Steinbach lebende Grafikerin Karin Lange am Feinschliff des Buchs.

Um den finanziellen Part zu schultern, wurden alle im Rebland vertretenen Firmen angeschrieben. Das aktuelle Interesse an dem Rebland-Jahrbuch hat die Macher angenehm überrascht. Denn mittlerweile gingen bereits 200 Vorbestellungen in der Rebland-Jahrbuch-Redaktion ein. Besonders freuen die Organisatoren sich darüber, dass das Projekt mittlerweile ebenfalls von Geschäftsleuten aus der Kurstadt unterstützt wird.

Laut Klappentext erzählen die Autoren auf unterhaltsame Weise die Geschichte von Menschen und Institutionen im Rebland. In verschiedenen Rubriken wie "Lokales Geschehen", "Menschen im Rebland", "Alt und Jung" sowie "Kunst, Kultur und Sport" lassen die Rebländer das vergangene Jahr Revue passieren.

Mehr als 27 Seiten sind dem Schwerpunktthema "Rebland im Aufbruch" gewidmet, das einerseits einen Blick auf den Diskurs zur Zukunft des Reblandes bietet, andererseits auf die bisherigen Bemühungen verschiedener Akteure verweist, die das Rebland im Bereich Wein, Natur und Tourismus voranbringen möchten. "Das Jahrbuch soll nicht nur ein Rückblick sein, sondern auch einen Blick in die Zukunft wagen", beschreibt Nickweiler das Konzept der Publikation. So äußert sich der Vorsitzende des Fördervereins "Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland", Klaus Bloedt-Werner, zur weiteren Entwicklung der begonnenen Aktionen. Bilderstrecken, Erinnerungen an geschichtsträchtige Feste und eine Chronik runden das Werk ab.

Das "Baden-Badener Rebland Jahrbuch 2018" wird am Mittwoch, 28. November, auf dem traditionellen Katharinenmarkt in Steinbach am Stand in der Grabenstraße 7 verkauft. Darüber hinaus sind telefonische Bestellungen bei Christina Nickweiler möglich, (0 72 23) 2 81 73 16, E-Mail: redaktion@reblandjahrbuch.de. Weitere Infos gibt es im Internet.

www.reblandjahrbuch.de