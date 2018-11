L′tur geht, Grenke kommt

Gestern unterzeichneten Immobilienbesitzer Karlheinz Kögel und Grenke-Organisationsvorstand Mark Kindermann einen Mietvertrag. Der von Kögel gegründete Reiseveranstalter L'tur verlegt, wie berichtet, zum Jahresende seinen Firmensitz nach Rastatt. "Ich bin stolz, dass ich die Firma Grenke als Nachmieter gewinnen konnte", sagte Kögel gestern. Das Unternehmen sei etwas Besonderes, weil es im Laufe der Zeit "still und heimlich zu einer weltweit agierenden Firma gewachsen" sei.

Grenke zieht mit Mitarbeitern der vor allem im Internet tätigen Grenke-Bank in die Immobilie. Außerdem wird auch die Tochterfirma Grenkefactoring die Büros am Augustaplatz beziehen. Dieses Unternehmen macht seine Geschäfte, indem es finanzielle Forderungen ankauft, die andere Unternehmen an Dritte haben, und die Außenstände dann kassiert. "Wir wachsen kräftig", sagte Kindermann. Den neuen Standort werden zunächst etwa 40 Mitarbeiter beziehen. Man plane aber mit bis zu 80 Arbeitsplätzen auf den 1 400 Quadratmetern Bürofläche am Augustaplatz.

Mit starkem Wachstum rechnet das Grenke-Vorstandsmitglied auch in den kommenden Jahren, und man wolle grundsätzlich dem Standort Baden-Baden treu bleiben. "Deshalb müssen wir uns alle Optionen offenhalten", sagte Kindermann. Dazu gehöre die Möglichkeit, am Standort in Oos-West zu wachsen, was durch die kürzlich vom Gemeinderat angestoßene Entwicklung des Gewerbegebiets "In der Hüfenau" in einigen Jahren realisiert werden könnte. Ebenso habe Grenke Interesse an der Idee des Investors, der in der Aumattstraße Bürogebäude errichten will (wir berichteten). Beide Projekte seien von dem Umzug an den Augustaplatz nicht berührt. Die Immobilie am Augustaplatz sei dank der bisherigen Nutzung auch technisch auf dem neuesten Stand. Das sei wichtig für Grenke. Das Unternehmen, das weltweit in 32 Ländern Finanzgeschäfte abwickelt, hat in der Kurstadt nach eigenen Angaben fast 400 Mitarbeiter.

Die Immobilie am Augustaplatz war ursprünglich Bestandteil des Brenners Park-Hotel und wurde nach dem Bau des Kongresshauses ab 1965 als Sitz der Bäder- und Kurverwaltung genutzt. Seit 1997 ist es im Besitz von Karlheinz Kögel, der es als Sitz seiner Firmengruppe nutzt. L'tur war dort zuletzt auf drei Etagen tätig. Zwei Drittel der Fläche werden nun an Grenke vermietet - eine Etage nutzt künftig die Kögel-Firma Lufthansa-Holidays, die derzeit noch woanders in der Innenstadt sitzt. Kögel selbst nutzt weiterhin die obere Etage des Hauses.

