Hauenebersteiner Mühlrad läuft wieder rund Von Erika Kimmig



Baden-Baden - Das Mühlrad im Eberbach ist seit vielen Jahren ein Wahrzeichen des Stadtteils Haueneberstein. Jedoch forderte der Zahn der Zeit seinen Tribut. Im Laufe der Jahre hatte sich nun die Tragwelle immer mehr abgenutzt, so dass sie nicht mehr repariert werden konnte.







Als die Eberbachgemeinde 1995 ihr 750-jähriges Bestehen feierte, haben einzelne Vereine Ideen entwickelt, was man dazu beitragen könnte. Bei den Verantwortlichen im Sängerbund Haueneberstein um den damaligen Vorsitzenden Rudi Hebding ist die Idee gereift ein Mühlrad nachzubauen, um so an das frühere Mühlrad, das sich Jahrzehnte lang in der hinteren Eberbachstraße gedreht hatte und zu den größten in ganz Europa zählte, zu erinnern. Seither ist der Sängerbund für die Pflege es Mühlrads verantwortlich. Immer wieder muss die Teichpumpe gereinigt werden. Auch der Holzkorpus benötigt Pflege, so wurde dieser erst vor kurzem vom Moos befreit. Viele Hürden und Genehmigungen mussten bewältigt werden, bis der Plan verwirklicht werden konnte, erinnert sich "Mühlenradbetreuer" Eberhard Drapp. Damals bauten fleißige Handwerker aus den Reihen des Sängerbundes ein oberschlächtiges Mühlrad in den Eberbach in unmittelbarer Nähe des Heimatmuseums. Verwendet wurde Holz aus alten Häusern, dachte man doch damals, dieses Mühlenrad nach den Feierlichkeiten wieder abzubauen. Das Mühlrad passte jedoch so gut in das historische Ortsbild am Heimatmuseum, dass von Abbruch keine Rede mehr war. Bereits ein Jahr später hatte sich rund ums Mühlrad der Dorfhock des Sängerbundes etabliert. Dieser findet als "Mühlenhock" Jahr für Jahr großen Zuspruch. Im Rahmen wichtiger Hochwasser-Sicherungsmaßnahmen am Eberbach musste das Mühlrad im Frühjahr 2006 demontiert werden. Eine Reparatur oder Renovierung war nicht mehr möglich, da das Holz inzwischen morsch war. Der Holzkorpus musste komplett erneuert werden. Diesmal verwendete man widerstandsfähiges Lärchenholz. Der Zahn der Zeit hat nun jedoch auch an der Tragwelle kräftig genagt. Diese konnte zwar immer wieder repariert werden. Im vergangenen Jahr ist jedoch die Tragwelle gebrochen. Es gelang, sie notdürftig zusammenzuschweißen. Es gestaltete sich jedoch als schwierig, eine Firma zu finden, die eine passende Tragwelle für das eingebaute Rollenlager herstellen konnte. Dank der Bemühungen der ortsansässigen Firma ARKU, die auch die Kosten übernahm, konnte ein solches Teil gefertigt werden. Die Kosten für die Trenn- und Schweißarbeiten übernahm die Ortsverwaltung Haueneberstein. Mit viel Einsatz kümmerte sich Eberhard Drapp um die Beschaffung der neuen Bauteile und organisierte den Arbeitsablauf. Tatkräftig unterstützt wurde er dabei von den Sängerkollegen Ignaz Fauth, Wolfgang Pflüger und Heinz Schäfer. Nun konnte kürzlich die gebrochene Tragwelle ausgetauscht und neu gelagert werden. Drapp ist sich sicher, dass das Mühlrad wieder viele Jahre verlässlich funktioniert. Die Hauenebersteiner und alle Besucher der Eberbachgemeinde können sich noch viele Jahre an diesem Wahrzeichen erfreuen.

