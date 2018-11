Am 15. Dezember droht die Auflösung





50 anwesenden Mitgliedern erklärte sich bereit, Verantwortung zu übernehmen.





Nun gibt es noch eine Gnadenfrist für den Schwarzwaldverein: Für den 15. Dezember ist eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung vorgesehen. Sollte es wiederum nicht gelingen, eine oder mehrere Personen von der rund 180 Mitglieder starken Ortsgruppe für eine Leitungsfunktion zu gewinnen, droht dem kurstädtischen Schwarzwaldverein nach mehr 135 Jahren endgültig das Aus.

Die Idee, den Verein aufzulösen, stand bereits am Samstag im Raum. Jedoch hätte hierfür die Hälfte der Mitglieder anwesend sein müssen. Bei der nun zweiten außerordentlichen Versammlung in einigen Wochen würde eine einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder genügen, um ein Votum zur Auflösung herbeizuführen. Allerdings bekräftigten etliche Mitglieder bei der Diskussion am vergangenen Samstag, dass der Schwarzwaldverein erhalten bleiben müsse. "Wer will, dass der Verein aufgelöst wird?", fragte jemand aus dem Plenum unvermittelt in die Versammlung.

Dennoch lehnten einige Personen mit einem gesenkten Blick vehement ab, nachdem sie von Barbara Kast, in der Versammlung direkt gefragt wurden, ob sie sich zur Wahl für das Amt des Vorsitzenden stellen würden. Kurz wurde die Idee einer Übergangslösung bis Mitte nächsten Jahres angesprochen. Hillmann meinte, dass es Zeit brauche, um Leute zu gewinnen, die gewillt sind Verantwortung zu übernehmen. Die Auflösung des Schwarzwaldvereins in der Kurstadt wäre laut Hillmann ein Verlust. "Der Schwarzwaldverein ist ein fester Bestandteil des sozialen Lebens in Baden-Baden.", sagte er.

Kast brachte die Idee auf, den Verein für ein Jahr ruhen zu lassen. Auch hat sie schon Fühlung mit der benachbarten Ortsgruppe Yburg aufgenommen, um die Chancen eines Zusammenschlusses auszuloten. "Die Antwort war ein Nein", sagte Kast. Jedoch dürften die kurstädtischen Wanderer gerne Mitglieder in der Yburger Ortsgruppe werden, hieß es laut Kast aus dem Rebland.

Kast leitet seit September 2017 den Schwarzwaldverein kommissarisch, nachdem Billy Uber nach 18 Monaten das Amt des Vorsitzenden aus persönlichen Gründen aufgeben musste (wir berichteten). Viele neue Ideen wurden in den vergangenen zwei Jahren realisiert mit der Folge, dass der Verein rund 60 neue Mitglieder hinzugewonnen hat. Auch ist es Kast in den vergangenen Tagen durch intensive Gespräche gelungen, zusätzlich zwei Personen für die Arbeit im Vorstandsteam zu gewinnen, um die Arbeit eines künftigen Vorsitzenden zu unterstützen. So hat ein Mitglied bereits seine Unterstützung für das Amt des Schriftführers und ein anderes Mitglied Hilfe zur Pflege der Internetseite angekündigt. Der derzeitige Schriftführer Günter Menth wird das Amt zum Jahresende abgeben.

Hillmann sieht trotz des angekündigten Rückzugs von Kast und Menth sowie mit Blick auf die zuverlässige Kassenführung von Thomas Pauly und der Arbeit von Wanderführerin Anita Welti einen gut bestellten Schwarzwaldverein, der eben nur eine Leitung benötige. Er sagte seine Unterstützung bei der Einführung in das Amt eines Vorsitzenden zu.