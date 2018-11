Neues Spiel und neues Glück beim NCVR Von Christina Nickweiler



Baden-Baden - In Varnhalt haben sich die Narren warmgelaufen und bei einem Unterhaltungsabend in der Yburghalle ihr Prinzenpaar proklamiert. In der kommenden Kampagne werden Evi I. und Christian II. von der Alm den Narrenclub Varnhalter Rebschenkele (NCVR) in der Narrenwelt repräsentieren.



Beide seien erprobte Fastnachtsgrößen, ließ Sitzungspräsident Ferdinand Burkart die vielen geladenen Gäste wissen. So hat sich das neue Prinzenpaar bereits närrische Sporen in Sandweier verdient. Christian war einst Prinz von Sandweier. Ebenso wurde dem Narrenvolk das neue Kinderprinzenpaar vorgestellt, das in diesem Jahr Marie I. und Konstantin I. heißt. Begleitet von Musik und vom Applaus des Publikums wurden die beiden Prinzenpaare feierlich mit den Insignien ihrer närrischen Macht, mit Zepter und Umhang ausgestattet. Die Hoheiten versprachen, ihre Untertanen mit viel Spaß unterhalten zu wollen. Vor der Proklamation verabschiedeten sich das bisherige Paar Prinzessin Marion I. und Prinz Heiko I. sowie das Kinderprinzenpaar Justin I. und Adrian I. vom Publikum. Zur Bilanz der alten Fastnachtssaison gehört auch den Erlös aus dem traditionellen Suppenessen, das stets am Fastnachtssonntag stattfindet, einem gemeinnützigen Verein zukommen zu lassen. In diesem Jahr übergaben die Vertreter des Komitees einen Betrag in Höhe von 333,33 Euro dem Vorsitzenden des Fördervereins Neuroblastom-Forschung, Markus Schuster. Der Sitzungspräsident stellte zudem den Fastnachtsorden 2018/2019 vor, auf dem das Motto "Neues Spiel, neues Glück 2019" prangt. Ebenso fanden Ehrungen statt. So erhielt Beate Jung für ihre langjährige Arbeit im NCVR die Auszeichnung "Füllhorn". Roland Mast, der seit vielen Jahren den Fastnachtsumzug als Bot' anführt und bei den bunten Abenden die Gäste zur und von der Bühne geleitet, wurde mit dem Orden des Festkomitees gewürdigt. Als neues Mitglied wurde Ralf Müller in den erlauchten Kreis der Ehrenkappenträger aufgenommen. In diesem Zusammenhang hieß Ehrenkappenträger und Ortsvorsteher Ulrich Hildner den neuen Mitstreiter willkommen und lobte den NCVR für seine Bemühungen um den Jugendschutz. Erst vor Kurzem war der Narrenclub als jugendfreundlicher Verein zertifiziert worden. Hildner nannte den NCVR ein "Vorbild für das ganze Rebland". Die Inthronisierung war in ein Rahmenprogramm eingebettet. Das Männerballett ließ auf der Bühne die "Sockenpuppen" zur Musik tanzen. Außerdem sorgte der bekennende Badener "Opa Karl" mit seinen lustigen Geschichten für herzhafte Lacher bei den Gästen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Sinzheim

Kartung: Neue Prinzenpaare Sinzheim (ahu) - Beim Kartunger Narrenclub (KNC) ist am Freitag unter großem Jubel mit der Prinzenpaarproklamation die 5. Jahreszeit eingeläutet worden. Beim Kreuzbrunnen ist das Geheimnis um das 40. KNC-Prinzenpaar und das Jugendprinzenpaar gelüftet worden (Foto: Huck). » Weitersagen (ahu) - Beim Kartunger Narrenclub (KNC) ist am Freitag unter großem Jubel mit der Prinzenpaarproklamation die 5. Jahreszeit eingeläutet worden. Beim Kreuzbrunnen ist das Geheimnis um das 40. KNC-Prinzenpaar und das Jugendprinzenpaar gelüftet worden (Foto: Huck). » - Mehr