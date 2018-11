Diskussion um gescheitertes Baugebiet

Mannheim



Mann gesteht Missbrauch an Mädchen Mannheim (lsw) - Ein 51-jähriger Mann hat gestanden, in einem Freizeitbad im Rhein-Neckar-Kreis zwei Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gelernten Dachdecker vor, sich in dem Freizeitbad 18 Mal an den Mädchen vergangen zu haben (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Ein 51-jähriger Mann hat gestanden, in einem Freizeitbad im Rhein-Neckar-Kreis zwei Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gelernten Dachdecker vor, sich in dem Freizeitbad 18 Mal an den Mädchen vergangen zu haben (Foto: dpa). » - Mehr