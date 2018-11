Mit anspruchsvoller Prüfung zum Erfolg





Von Ulrich Philipp



Baden-Baden - 168 Jugendliche wurden am Sonntagnachmittag im Bénazetsaal des Kurhauses mit dem Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) ausgezeichnet. Tobias Wald, der Präsident des Blasmusikverbandes Mittelbaden, sein Stellvertreter Alfons Ruf sowie Franz Bernhard für den Bezirk Baden-Baden, Walter Wörner für den Bezirk Murgtal sowie Sven Wilhelm für den Bezirk Yburg überreichten den musikalischen Nachwuchskräften ihre Urkunden.



Mit Stolz und unter dem Applaus von zahlreich erschienenen Freunden und Verwandten nahmen die Ausgezeichneten ihre Ehrungen in Empfang. Jahrelang hatten sie geübt, bevor sie die anspruchsvolle theoretische und praktische Prüfung absolvieren konnten. 94 Teilnehmer erfüllten die Anforderungen für das JMLA in Bronze, 64 schafften das Abzeichen in Silber, und das goldene Leistungsabzeichen erreichten zehn jugendliche Musiker. Stärkung von Fantasie und Selbstbewusstsein



Wald betonte die nachhaltig positive Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen, die sich in den Musikvereinen engagieren. So würden Fantasie, Kreativität, Konzentrationsvermögen sowie Selbstbewusstsein durch das Musizieren gestärkt. Und im zwischenmenschlichen Bereich würden Kameradschaft und Teamgeist gefördert - eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die immer wichtiger werde. Landrat Jürgen Bäuerle erklärte in seiner Begrüßungsrede, die Arbeit der Vereine komme den Menschen in Mittelbaden zugute. Über die Mitarbeit in den Vereinen gelangten viele Menschen auch in anderen Bereichen in verantwortliche Positionen. Den musikalischen Auftakt des Nachmittages gestaltete die Jugendkapelle Baden, die erst im vergangenen April aus der Taufe gehoben worden war. Unter der Leitung von Markus Feiling präsentierte das Orchester ebenso schwungvoll wie heiter das Stück "Television Showcase" von Jan von Kraeydonck. Das JMLA in Bronze erhielten im Bezirk Baden-Baden : Philipp Hermann, Leon Maier, Leroy Rühling (alle Musikkapelle Geroldsau), Alwin Klei, Lisa Meermann vom Musikverein (MV) Baden-Lichtental, Klara Bohn, Emily Giebler (MV Haueneberstein), Larissa Kiefer, Sebastian Schiel (MV Sandweier), Lena Frietsch, Lisa Gemke, Carolin Himmel, Nevio Ibert, Viola Wittenzeller (Stadtkapelle Steinbach) sowie David Krämer (MV Varnhalt). Bronze im Bezirk Yburg erhielten: Jannik Graß, Lea-Claire Ihle, Kiano Wolf, Rahel Zimmer (alle MV "Harmonie" Balzhofen), Pauline Brugger, Sofia Held, Elisa Heller, Lilly Karcher, Lisa Meier, Mira Wagner (Stadtkapelle Bühl), Maren Käser, Franziska Walter (MV Bühl-Weitenung), Mona Rauber, Jacob Schlegel, Joshua Schute (MV Bühlertal), Theresa Bernhard, Lena Dilzer, Jana Kistner (MV Kappelwindeck), Marco Burger, Luisa Riedinger (Trachtenkapelle Lichtenau), Lavinia Meier (Trachtenkapelle Moos), Valentin Hettler, Sophie Hofmann (Oberbrucher Dorfmusikanten), Antonia Müller, Amadeus Vetrano (Musikverein Schwarzach), Johannes Huber, Fynn Huck, Leni Lott, Noah Mußler, Annika Rauchfuß, Torben Schmidt (MV Sinzheim), Gina Bechtold, Luca Lang, Lisa Ruschmann (MV Stollhofen), Valeria Marino (MV Vimbuch) und Laney Jung (MV Winden). Im Bezirk Hardt bekamen Bronze : Jaro Breunig, Henrik Fütterer, Nele Stolz (MV Au am Rhein), Olivia Biazis-Sendis (MV Elchesheim-Illingen), Leo van Meerwijk, Johannes Weiser, Katharina Weiser (MV Iffezheim), Kalea Juschus (MV Ottersdorf), Finn Fries (MV "Harmonie" Plittersdorf), Lena Dragan, Peer Kaspryk, Maximilian Quint, Katrin Welz (Stadtkapelle Rastatt), Jonas Kaluza (MV Steinmauern 1951), Annika Kunze, Lena Merkel (MV Waldprechtsweier), Anna Lehmann, Luca Rauscher (MV Wintersdorf) sowie Julia Enderle und Lukas Fritz (MV Harmonie Würmersheim). Folgende Jungmusiker im Bezirk Murgtal wurden mit Bronze ausgezeichnet: Mathilda Schneiders (Musikkapelle Au im Murgtal), Arne Heckmann (MV Stadtkapelle Gaggenau), Leonie Merkel, Moritz Mungenast (MV "Freudenklänge" Gausbach), Fabian Lieser (Stadtkapelle Gernsbach), Lukas Krieg (MV Hilpertsau), Juliana Dworak, Elise Ostertag, Jasmin Schmidt (MV Stadtkapelle 1902 Kuppenheim), Lisa Heller, Line Schönthaler (MV Lautenbach), Benedikt Bauer, Valentin Bauer, Simon Merkel (MV "Harmonie" Langenbrand), Tobias Honeck (MV Loffenau), Sebastian Böck (MV "Eichelberg" Oberweier), Caroline Jourdan, Jonas Magfelder (MV "Orgelfels" Reichental), Dominik Geiges, Emily Weicht (MV Bad Rotenfels), Hannah Bangert, Jonathan Eller (MV "Harmonie" Staufenberg) und Lucy Hoigt (MV Sulzbach). Über Silber im Bezirk Baden-Baden freuten sich Lara Kühne (MV Baden-Lichtental), Vincent Berger (MV Sandweier) und Raphael Schenkel (MV Steinbach). Die Silber-Preisträger im Bezirk Yburg sind: Elena Maur (Stadtkapelle Bühl), Noah Bauer, Laura Horcher, Giuliana Meier, Claudio Schüler (MV Bühlertal), Julia Doll, Stephanie Meier (MV Kappelwindeck), Alisa Hensel, Max Seiler, Tabea Seiler (Oberbrucher Dorfmusikanten), Milena Seiler (Original-Burg-Windeck-Musikanten Ottersweier), Aline Ams (Original-Hi mbeer-Musikanten Unzhurst), Jacob Friedmann (MV Schwarzach), Jakob Amann, Felix Halpaus, Vivien Matt, Tabea Rauchfuß, Leonie Schechinger, Yann Vogel (MV Sinzheim), Emily Tondera (MV Vimbuch), Susann Hensel, Isabelle Kehres, Justus Kunz und Marie Welle (MV Winden). Im Bezirk Hardt erhielten Silber : Nico Petri (MV "Harmonie" Plittersdorf), Romy Bausch, Katja Fütterer, Jana Höfert, Marlene Kraus, Chiara Kühn (MV Au am Rhein), Fabian Bell, Carolin Heck, Sophia Kastner (MV Elchesheim-Illingen), Tim Bosler (MV Iffezheim), Sebastian Heitz, Dirk Käshammer, Paul Lüders, Kira Schneider, Jarno Siegel, David Stephan (MV Muggensturm), Alina Liebgott (MV Ottersdorf), Leonie Stölzel (MV Waldprechtsweier), Selina Melcher und Timo Rauscher (MV Wintersdorf). Silber im Bezirk Murgtal ging an: Klara Tebbe (Musikkapelle Bischweier), Frederic Frey, Johannes Laubel, Julia Mutschler (MV Bermersbach), Jule Mast, Maria Roth, Sophie Schoch (MV Forbach), Laura-Marie Paul (Stadtkapelle Gernsbach), Johannes Weßbecher (MV Hilpertsau), Ella Braun (MV Lautenbach), Florian Böck (MV "Eichelberg" Oberweier), Moritz Balensiefen, Vincent Kast, Maximilian Merkel (MV "Orgelfels" Reichental), Felix Weicht (MV Bad Rotenfels), Henrik Finkbeiner (MV Sulzbach) sowie Moritz Mast (MV Weisenbach). Für die Prüfungen zum Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Gold gab es zwei Termine. Im April erfüllte Lea Fritz vom MV Forbach auf ihrer Querflöte alle verlangten Anforderungen, ebenso wie Tiemo Buchholz (Stadtkapelle Rastatt) auf seiner Trompete, Luisa Wendle (MV Sinzheim) und Amelie Schnurr (MV Winden), beide Klarinettistinnen. Die zweite Gold-Prüfung absolvierten vor wenigen Wochen Leonie Baur (MV Elchesheim-Illingen) mit ihrer Querflöte, der Trompeter Cedric Seifried und der Tenorhorn-Spieler Amon Wunsch (beide MV Kappelwindeck), die Saxofonistin Andrea Quint (Stadtkapelle Rastatt), Annika Mast (MV Varnhalt) mit ihrer Klarinette und Anna-Lena Lorenz (MV Weitenung) mit ihrer Querflöte. Eine begeisternde Kostprobe seines Könnens präsentierte Cedric Seifried, der den zweiten Satz des Trompetenkonzertes von Neruda glänzend darbot. Begleitet wurde er dabei von dem Pianisten Adam Oliveira. Beide Musiker wurden für ihre glänzende Leistung mit langanhaltendem Applaus belohnt. Tobias Wald bedankte sich abschließend bei den Eltern des Musikernachwuchses, dass sie ihre Kinder den Musikvereinen zur Ausbildung anvertrauten. Den musikalischen Schlusspunkt setzte die Jugendkapelle Baden mit dem Stück "Shape of you".

