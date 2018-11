Philharmonie: Mehr Geld Von Harald Holzmann



Baden-Baden - Bereits unter Oberbürgermeisterin Sigrun Lang vor mehr als 20 Jahren war das ein Streitthema: die Höhe der Bezahlung der Musiker der Philharmonie. Gestern hat der Gemeinderat den Deckel zugemacht und einstimmig Ja gesagt dazu, dass das Grundgehalt ab 2021 erhöht wird. Zudem werden zwei bisher befristete Stellen von Musikern entfristet.



Konkret hat das Gremium zugestimmt, die Philharmonie ab 2021 in eine höhere Tarifgruppe einzustufen. Wie berichtet, wird der Klangkörper derzeit nach Klasse D bezahlt - das ist die niedrigste Tarifgruppe für Orchester in Deutschland. Ab 2021 ist die Einstufung in Klasse B vorgesehen. Netto ändert sich für die Musiker nicht viel, denn sie profitieren seit 2010 von Sponsorenzahlungen von der Baden-Baden Events GmbH und kurstädtischen Spendern, die die Philharmonie mit Ausnahme von 2015 Jahr für Jahr zweckgebunden erhalten hat, um die Gehälter der Musiker aufzustocken. Seit 2016 haben diese Zahlungen eine Höhe, die es ermöglicht, die Musiker nach Klasse B zu bezahlen. Diese freiwilligen Leistungen von 122 000 Euro pro Jahr werden aber 2019 und 2020 letztmals fließen. Der Annahme dieser Spenden stimmte der Gemeinderat gestern zu. Nach Auffassung von Chefdirigent Pavel Baleff ist eine Entlohnung nach Vergütungsgruppe B dringend notwendig. Nur so könne sich die Philharmonie im Wettbewerb um gutes Personal besser positionieren. Zudem werde die höhere Bezahlung der Strahlkraft des Orchesters gerecht, hieß es in den Unterlagen der Verwaltung. Die Philharmonie habe sich "zu einer bedeutenden kulturellen Botschafterin der Stadt Baden-Baden entwickelt". Die Vergütungsgruppe diene Gastspielveranstaltern oftmals auch als Gradmesser der Leistungsfähigkeit eines Orchesters. Die Einstufung in der unteren Tarifklasse D wirke sich deshalb negativ aus, wenn es darum gehe, auswärtige Gastspiele zu vereinbaren, heißt es. Auch in der Konkurrenzsituation mit den im Festspielhaus auftretenden Spitzenorchestern bedeute die niedrige Tarifgruppe einen Nachteil. Die Verwaltung soll nun Tarifverhandlungen führen mit dem Ziel der Eingruppierung der Baden-Badener Philharmonie in Vergütungsgruppe B ab 2021. "Die Mehrkosten für die Höhergruppierung würden sich auf etwa 145 000 Euro jährlich belaufen", heißt es. In diesem Zusammenhang sollen auch die seit Jahren anstehenden Verhandlungen aufgrund der 2012 erfolgten Kündigung des Haustarifvertrags angegangen werden. Zur Erhaltung der Spielfähigkeit müssen für Krankheitsvertretungen Aushilfsmusiker engagiert werden. Dafür gibt es derzeit zwei befristete Stellen. Diese sind eben wegen der Befristung schwer zu besetzen. Deshalb werden diese Stellen nun entfristet. Auch dafür gab es gestern im Gemeinderat Zustimmung. Orchestermanager Arndt Joosten, der der Sitzung ebenso wie einige Musiker der Philharmonie beiwohnte, freute sich. 34 Jahre sei er nun in Baden-Baden tätig, so lange kämpfe man nun schon um eine leistungsgerechte Entlohnung, sagte er nach der Abstimmung. "Endlich ist es soweit. Ich freue mich riesig."

