Zahl der Flüchtlinge weitgehend konstant

Die größte Gruppe unter den Flüchtlingen in Baden-Baden stammt aus Syrien, gefolgt von Gambia und Nigeria. Die nebenstehende Grafik zeigt die zehn häufigsten Herkunftsländer. Die große Flüchtlingswelle von vor vier Jahren, in deren Verlauf die Zahl der Neuankömmlinge in Baden-Baden auf mehr als 150 pro Monat angestiegen war, ist endgültig abgeebbt. Monatlich kommen im Durchschnitt derzeit nur etwa fünf Geflüchtete nach Baden-Baden. Und in dieser Höhe bewege sich auch die Prognose für 2019, sagte Weingärtner.

Mehr als jeder fünfte in Baden-Baden lebende Flüchtling ist unter 18 Jahre alt. 86 Kleinkinder im Alter bis zwei Jahre sind bereits in der neuen Heimat Deutschland geboren. "Kinder und Jugendliche sind die am schnellsten wachsende Gruppe unter den Flüchtlingen", so Weingärtner weiter.

400 der Betroffenen besitzen mittlerweile eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland, 107 leben mit einer Duldung in der Kurstadt, was rechtlich einer vorübergehenden Aussetzung der Abschiebung gleichkommt. Der Rest befindet sich im Anerkennungsverfahren. 245 Flüchtlinge, also fast ein Drittel, befinden sich in einem Beschäftigungsverhältnis. Das sei mehr als die Hälfte der arbeitsfähigen Betroffenen, wenn man Kinder und Mütter herausrechne - eine außerordentlich hohe Zahl, so Weingärtner.



Es gibt aber auch Probleme: Seit Oktober haben nach seinen Worten 25 Flüchtlinge, die einer Beschäftigung nachgingen, nach Ende ihres Asylverfahrens die Arbeitserlaubnis entzogen bekommen, weil sie keinen Pass besitzen und deshalb keine endgültige Feststellung ihrer Identität möglich war. "Jetzt müssen sie wieder in der Unterkunft wohnen und von der Flüchtlingshilfe leben, die von der Kommune gezahlt wird", sagt Weingärtner. Das sei für die Betroffenen ein herber Rückfall.

OB Mergen sieht

Korrekturbedarf



Dass das Erlernen der deutschen Sprache sowie das Ergreifen einer Berufstätigkeit in manchen Fällen doch nicht reicht, um in Deutschland endgültig sesshaft werden zu können, habe sich in den Flüchtlingsunterkünften schnell herumgesprochen, sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Das habe sie kürzlich bei einem Besuch in einem der Heime festgestellt. Da gebe es Korrekturbedarf. Auch Weingärtner sagte, bei dem Thema sei man bereits auf Bundesebene auf der Suche nach einer verträglicheren Lösung.

Kommentar