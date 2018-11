Robbe Oskar, Schneemann Pingu und der beste Erschrecker der Welt

Es gab allerdings eine klitzekleine Bedingung für den Probenbesuch der Minis: Sie sollten ein in der Inszenierung verwendetes Lieblingsspielzeug mitbringen, was nicht unbedingt das heiß geliebte Kuscheltier sein musste. Zwei der Kleinen legten diese Vorgabe ganz eng aus - mitbringen ja, aber auf keinen Fall zum Spielen hergeben. Was aber für die wunderbar kindgerecht agierenden Schauspieler Sebastian Brummer, Sonja Dengler, Max Ruhbaum und Simon Mazouri völlig in Ordnung war.

Mit großem Hallo wurden die zumeist doch ausgewählten Kuscheltiere in einer nach vorne offenen Kiste abgesetzt, kaum einer der Grundschüler zeigte dabei wirkliche Ängste um sein Herzallerliebstes. Simon Mazouri bewährte sich an diesem Morgen auch als Schlagzeuger, der mit Trommelwirbeln für Spannung sorgte oder durch gelegentlich eingestreute Geräusche das Geschehen untermalte. Für die Schauspieler, die das mobile junge Theater bei diesem Stück künftig in wechselnder Besetzung betreuen werden, bedeutet es wirkliches Improvisationstheater, sich bei jeder Aufführung ganz neu auf die jungen Zuschauer im Grundschulalter und deren Spielzeug einzustellen. Denn das spielt in dem Stück die Hauptrolle. So griff sich Max Ruhbaum einen braunen Teddy, der durch wechselweise Handhabung zum Handyhörer, Bügeleisen oder Raumschiff im Weltall mutierte. Auf seiner Reise durch das Universum entdeckte der Teddy einen neuen Planeten, auf dem immer nur gespielt wurde, womit auch gleich der Brettspielkarton untergebracht war. Sonja Dengler griff sich eine weiße Eule, die sich sehr danach sehnte, wach zu bleiben, um endlich einmal einen Sonnenaufgang zu erleben. Doch ihr Papa, ein lustiger Affe mit Hut, und der kleine Hase Lilly machten ihr beinah einen Strich durch die Rechnung.

In der nächsten spontanen Szene wanderte Sebastian Brummer mit einem Hundetier über den nächtlichen Friedhof. Der Vierbeiner will "der beste Erschrecker von der ganzen Welt" werden und schlägt voller Stolz eine kleine Miezekatze in die Flucht - und das an seinem ersten richtigen Erschrecktag. Doch dann kommt ihm ein echter Geist in die Quere, und die gruselige Geschichte nimmt ihren Fortgang. Goldig war auch die Story von Robbe Oskar, die erstmals an einem Meer mit Leiter dran Urlaub machte und über den verschmutzten Pool einen Sommerhit schreibt. Einen ungleichen Kampf focht der Minischneemann Pingu gegen Max Ruhbaum aus, wobei der Kleine unter dem Gejohle der Kinder doch den Sieg davon trug. Mitmachgeschichten für die jungen Zuhörer gehören ebenfalls zum Szenario. Bei einer erzählten und gespielten Geschichte mussten sie jeweils die Textlücken füllen. Da fiel am Ende dem Stallknecht ein Stein aufs Bein, was ihn in den Schmutz warf, worauf er sich wie eine Ziege vorkam, nach erfolgreichem Einseifen aber nach Blumen duftete und sich darauf wie eine Erdbeere fühlte.

"Krawumm" kann ab sofort gebucht werden, die Schauspieler kommen in die Grundschulklassen oder Kindergärten in der ganzen Region. Kosten: acht Euro exklusive Fahrtkosten außerhalb des Stadtgebiets. Buchung: E-Mail an anne.liebtrau@baden-baden.de.