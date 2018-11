Ideales Wetter für den Katharinenmarkt

Für die neue Ratsschreiberin Katrin Liebscher, die auch das Amt der Marktmeisterin bekleidet, war es eine gelungene Premiere. Sie hatte frühmorgens die rund 90 Standbetreiber aus der Region, dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Bayern ihre Plätze zugewiesen. "Sie hat ihre Bewährungsprobe bestanden", sagte Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner beim traditionellen Treff vor dem Alten Rathaus mit Ortschafts- und Stadträten und einem Vertreter aus dem Baden-Badener Rathaus. In diesem Jahr hatte die OB mal wieder Zeit für einen Besuch gefunden und diesen sichtlich genossen. Immer wieder blieb sie stehen und kaufte hier und da schon Weihnachtsgeschenke ein.

Unter den Ständen waren auch etwa zehn von örtlichen Vereinen, die viel Selbstgemachtes anboten, darunter gehäkelte Mützen, gestrickte Strümpfe, Plätzchen, Linzertorten sowie Advents- und Weihnachtsdekorationen. Zum ersten Mal in diesem Jahr schenkten zwei ortsansässige Jungwinzer Glühwein in der Nachbarschaft von Christina Nickweiler aus, die ein neues Rebland-Jahrbuch verkaufte, und ihren Platz in der Grabenstraße hatten.

Wer in der Steinbacher Straße an der Alten Schule seinen Rundgang begonnen hatte, der war zuvor an fast allen Buden vorbeigekommen. Ob gebrannte Mandeln oder Zuckerstangen, Bratwürste und Glühwein, das leibliche Wohl kam auch nicht zu kurz. Bildungshungrige waren am Nachmittag im Heimat-Museum richtig. Und wer unterwegs kalte Hände bekam oder am Kopf fror, der konnte sich gleich mit neuen Handschuhen und Mützen behelfen. Wem das immer noch nicht reichte, für den empfahl sich der Kauf eines Schaffells ... Haushaltsartikel, Bekleidung Spielzeug, Gewürze und vieles mehr lockten auch Kunden an. Und die kamen in Scharen, um den "Stadt-Feiertag" ausgiebig zu genießen.