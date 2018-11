Abschied von "Katastrophe" steht bevor Von Henning Zorn



Baden-Baden - Die Umgestaltung einer das Stadtbild ganz maßgeblich prägend en Immobilie rückt näher. Der Baden-Badener Gestaltungsbeirat zeigte sich gestern mit den Umbauplänen für Erd- und Dachgeschoss des Deutsche-Bank-Gebäudes in der unteren Sophienstraße bei der Fieserbrücke völlig einverstanden. Man erhofft sich davon eine städtebauliche Aufwertung des Gebiets.







Das aus dem Jahr 1967 stammende Gebäude, so heißt es in der Verwaltungsvorlage zur Sitzung des Beirats, kontrastiere mit der überlieferten Architektur der Nachbarschaft, überzeuge aber durch seine ruhige und geordnete Fassadenstruktur. Das aus dem Jahr 1967 stammende Gebäude, so heißt es in der Verwaltungsvorlage zur Sitzung des Beirats, kontrastiere mit der überlieferten Architektur der Nachbarschaft, überzeuge aber durch seine ruhige und geordnete Fassadenstruktur. Der 1978 hinzugekommene Dachaufbau hingegen entspreche "in Proportionen und Gliederung bei weitem nicht der Qualität der ursprünglichen Fassung des Bauwerks". Ein weiterer Hauptkritikpunkt betrifft die bisherige weitgehende Nutzung des Erdgeschosses als Parkgarage, die der Gestaltungsbeirat als "aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbar" ansieht. In beiden Bereichen soll sich nun einiges ändern. Aus dem Erdgeschoss sollen die Autos verschwinden. Architekt Rolf Buttkus plant hier im Auftrag des Gebäudeeigentümers Adolf Scherer einen kompletten Umbau mit einer Nutzungsänderung, um hier Platz für Büros und Dienstleistungen (Laden, Café oder Gaststätte) zu schaffen. Auch eine Außenbewirtung mit Blick in Richtung Theater wird dabei ins Auge gefasst. Dieses Konzept war vom Gestaltungsbeirat bereits begrüßt worden, als er sich im Mai dieses Jahres mit dem Vorhaben befasst hat. Damals war man zu dem Schluss gekommen, dass "der Zeitpunkt für eine kluge und zukunftsorientierte Sanierung" des Gebäude gekommen sei. Gestern stand nun der nachträgliche Aufbau im vierten Obergeschoss im Mittelpunkt der Beiratssitzung, den der Vorsitzende des Gremiums, Wolfgang Riehle, als "Katastrophe" bezeichnete. Architekt Buttkus verdeutlichte, dass man dieses Dachgeschoss auch umbauen wolle, das dann optisch nicht mehr so hoch und vor allem unauffälliger wirken solle. Künftig kein



Fremdkörper mehr



Was bisher wie ein Fremdkörper gewirkt habe, solle sich dann "aus einem Guss" präsentieren. Dabei werde sich die Fassade sehr am restlichen Gebäude orientieren, wobei das Stockwerk auf drei Seiten verglast wird. Bezüglich der künftigen Nutzung des Erdgeschosses gab Rolf Buttkus noch bekannt, dass die Filiale der Deutschen Bank auch weiterhin in dem Gebäude bleiben solle. Dies war bei der Beiratssitzung im Mai noch unklar gewesen. Wolfgang Riehle unterstrich, dass die vorliegende Planung grundsätzlich auf das Wohlgefallen des Gestaltungsbeirats stoße. Er gab daher grundsätzlich grünes Licht, eine weitere Behandlung dieses Projekts durch den Beirat sei nicht erforderlich. Buttkus wies darauf hin, dass bei dem gesamten Vorhaben im Rahmen des weiteren Verfahrens noch die Frage der Stellplatzablösung endgültig geklärt werden müsse, die sich aus der Beseitigung der Parkgarage ergibt.

