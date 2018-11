Trockenheit, PFC: "Dramatische Situationen"

Von Sarah Reith



Baden-Baden - Um die Gewässer im Baden-Badener Stadtgebiet steht es schlecht: In den Bächen ist seit Monaten so wenig Wasser, dass die Fische kaum mehr eine Lebensgrundlage haben. Und in den Seen bereitet die PFC-Verseuchung Probleme: Diese ist nun auch im Leissee so stark, dass die dort lebenden Fische nicht mehr verzehrt werden dürfen. Der Angelsportverein Baden-Baden bangt um seine Existenz.



"Wir haben ein echtes Problem", bringt es der Vorsitzende des Angelsportvereins (ASV), Hans-Jürgen Vogt, auf den Punkt. Derzeit überlege man intensiv, wie man den Verein neu ausrichten könne. Man habe sich auf die Suche nach anderen Gewässern außerhalb des Baden-Badener Stadtgebiets gemacht, die der ASV gegebenenfalls nutzen könnte. Denn: Der 550 Mitglieder starke Verein hat kaum noch eine Möglichkeit, sein Hobby auszuüben. Und damit nicht genug: "Unsere Aufgabe ist es, über die Hege den natürlichen Fischbestand zu erhalten oder zu fördern", erläutert der ASV-Vorsitzende. Doch auch diesem Auftrag könne man in der derzeitigen Situation nicht mehr gerecht werden. Ursächlich für die Probleme in Flüssen und Bächen ist die langanhaltende Trockenheit in diesem Jahr, die zu Niedrigwasser führt. Seit dem Sommer habe sich die Situation nicht verbessert, sondern sei eher schlechter geworden, berichtet Vogt: "Das sind schon dramatische Situationen." Noch nie habe er zum Beispiel eine so lange Trockenphase des Steinbachs erlebt, und auch von Grobbach und Oos ist nicht viel mehr als ein Rinnsal übrig. Momentan sei der Fischbesatz in den Gewässerbereichen des ASV nur noch "sehr dünn". Durch den niedrigen Wasserstand ist laut Vogt ein "Schlaraffenland für Fischreiher" entstanden - die Fische haben kaum mehr Rückzugsmöglichkeit. Das ist derzeit besonders problematisch, weil die Forellen im Winter tiefere Gumpen verlassen, um eine Stelle mit kiesigem, sandigem Untergrund zum Laichen zu erreichen. Es werde in diesem Jahr so gut wie keine Reproduktion geben, meint Vogt: "Die Population kann sich nicht mehr selbst erneuern." Nachhelfen kann der Angelsportverein ebenfalls nicht: Normalerweise werden die Wasserläufe im Oktober mit kleinen Bachforellen nachbesetzt, aber das ist in diesem Jahr nicht geschehen - es würde keinen Sinn machen, sagt Vogt: Die Fische würden ohnehin nicht bleiben, sondern in den Rhein abwandern oder von Fischreihern und Kormoranen gefressen werden. Nun bleibe abzuwarten, wie sich das Wetter entwickle. Wenn auf den trockenen Sommer und Herbst ein trockener Winter folgen sollte, "wird es noch grauenhafter nächstes Jahr". Hinzu kam für den Verein kürzlich noch eine Hiobsbotschaft vom Leissee: Dort lag die Verseuchung durch perfluorierte Chemikalien (PFC) bislang scheinbar unter dem kritischen Wert. Doch nachdem die Landesregierung neu die zur PFC-Gruppe gehörende Chemikalie PFDA (Perfluordecansäure) als "Beurteilungswert" in die Belastungsbemessung aufgenommen hat, sieht die Sache anders aus. Im November sei man informiert worden, dass der PFDA-Wert bereits bei den Proben aus dem vergangenen Jahr deutlich überschritten sei. Der Fisch sei daher "nicht zum Verzehr geeignet", erläutert Vogt. Ähnliche Probleme waren im September bereits vom Angelsportverein Sandweier bekanntgeworden. Auch in dessen Hauptfischgewässer, dem Kühlsee, ist der PFDA-Wert überschritten (wir berichteten). Aus dem Leissee werden aktuell neue Proben genommen, wie der Vorsitzende des ASV Baden-Baden berichtet. Noch ist also offen, ob die Werte sich im Lauf des vergangenen Jahrs weiter verschlechtert haben. Von einer Verbesserung ist aber wohl nicht auszugehen.

