Die Kulturmeile von oben

Baden-Baden - Seit gestern ist er auf der Internetseite der Stadt Baden-Baden zu sehen: der Kurzfilm "Kunst- und Kulturmeile Baden-Baden". Die Schülerfirma des Richard-Wagner-Gymnasiums (RWG), Droxmedia, hat im Auftrag der Stadtverwaltung Filmaufnahmen der Kultureinrichtungen an der Lichtentaler Allee gemacht und zusammengeschnitten. Das Besondere: Als Aufnahmegerät diente den Jungunternehmern eine Drohne. Baden-Baden - Seit gestern ist er auf der Internetseite der Stadt Baden-Baden zu sehen: der Kurzfilm "Kunst- und Kulturmeile Baden-Baden". Die Schülerfirma des Richard-Wagner-Gymnasiums (RWG), Droxmedia, hat im Auftrag der Stadtverwaltung Filmaufnahmen der Kultureinrichtungen an der Lichtentaler Allee gemacht und zusammengeschnitten. Das Besondere: Als Aufnahmegerät diente den Jungunternehmern eine Drohne. Im vergangenen Schuljahr haben 16 Schüler Droxmedia in ihrem Seminarkurs im Rahmen der Junior-Programme des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln gegründet. Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, Videos und Aufnahmen aus der Höhe aufzunehmen und zu Imagevideos zu verarbeiten. Vereine und Unternehmen aus der Region waren dabei ihre Zielgruppe. Zu den Auftraggebern gesellte sich schnell auch die Stadt Baden-Baden. Oberbürgermeisterin Margret Mergen verriet gestern, dass sie schon beim ersten Besuch der Schüler im vergangenen Dezember davon fasziniert war, wie professionell Droxmedia es angehe, Orte und Plätze so zu zeigen, wie Fußgänger oder Autofahrer sie nie sehen würden. Da die Stadt selbst mehr und mehr Videos auf ihre Homepage stelle, erhielt Droxmedia von Stadt und Kulturbüro sogleich den Auftrag, einen Film über die Kulturmeile mittels Drohne zu drehen. Maximilan Popp, Leiter der Droxmedia-Produktabteilung, und Jannis Klör, verantwortlich für den Schnitt des Videos, erläuterten gestern, dass sie im Juni begonnen hatten, die Aufnahmen für den 1:20 Minuten dauernden Film zu machen. Nur Kleinigkeiten hätten verbessert werden müssen, sagte Sara Schumaier vom Kulturbüro, das das Manuskript und den Text vorgegeben hatte. Mit dem Ende des vergangenen Schuljahres wurde die Schülerfirma nicht wie üblich aufgelöst. Popp und Klör wollen sich gern selbstständig machen, sagten sie. Auf diesem Weg gebe es jedoch für sie als Minderjährige, noch einige Hürden zu nehmen. www.droxmedia.de www.baden-baden.de

