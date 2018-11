Friedhofsgebühren steigen beträchtlich Von Christa Hoffmann



Sinzheim - Trotz mehrfacher nichtöffentlicher Vorberatung haben sich viele Gemeinderatsmitglieder mit der Neufassung der Friedhofsatzung mit Gebührenordnung in Sinzheim nicht anfreunden können. Dennoch gab es bei einer Gegenstimme und acht Enthaltungen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend eine Mehrheit für die Änderung ab 1. Januar 2019. Einer der Kritikpunkte: Die Gebühren steigen - abhängig von Nachfrage und Lage der Grabstätte - in vielen Fällen beträchtlich.



Bürgermeister Erik Ernst sagte, dass man mit der Neufassung "die Kosten gerechter verteilen" wolle. Kämmerer Christoph Hettler erklärte, dass ein höherer Kostendeckungsgrad erwünscht sei. Die Satzungsänderungen beinhalten unter anderem: Die Aufnahmen neuer Grabarten wie Baumurnengräber, Gräber für Fehl- und Totgeburten sowie ein gärtnerbetreutes Grabfeld. Nicht mehr angeboten werden Schwesterngräber. Im gärtnerbetreuten Grabfeld können im Einzelfall Nutzungsrechte an Wahlgräbern zukünftig auch schon zu Lebzeiten erworben werden, sofern diese noch in ausreichender Zahl vorhanden sind. Zugleich muss ein Pflegevertrag mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner abgeschlossen werden. Es können Urnen in (Erd-)Wahlgräbern zugebettet werden. Es gibt diverse Änderungen in den Gestaltungsvorschriften von Grabmalen und an Kolumbarien. Bei der Festsetzung der Gebühren sind folgende Grundsätze berücksichtigt worden: Die Kosten richten sich nach der Nachfrage und der Lage der Grabstätte. Tendenziell werden Urnen stärker nachgefragt als Erdgräber. Dienstleistungen sollten grundsätzlich zu 100 Prozent der entsprechenden Kosten festgesetzt werden. Durch die Neukalkulation der Bestattungsgebühren soll ein höherer Kostendeckungsgrad als bisher (etwa 40 Prozent) erreicht werden. Ein Wahlgrab kostet in Zukunft 2 450 (vorher: 1 655) Euro. Das sind 75 Prozent der anfallenden Kosten. Für ein Urnenwahlgrab im gärtnerbetreuten "Fluss des Lebens" müssen 3 070 (1 471) Euro, das sind 85 Prozent der Kosten, ausgegeben werden. Für ein Wahlgrab in Normallage müssen 870 (410) Euro bezahlt werden (75 Prozent), ein Urnenerdgrab kostet dann 400 statt bisher 160 Euro (100 Prozent). Günstiger wird ein Reihengrab für Personen, die bei ihrem Ableben älter als zehn Jahre sind. Es kostet statt bisher 1 526 Euro in Zukunft 1 220 Euro (75 Prozent). Auch für ein Urnenreihengrab muss weniger bezahlt werden: bisher 1 271 Euro, dann nurmehr 860 Euro (75 Prozent). Dass der Kostendeckungsgrad unter 50 Prozent in der Vergangenheit gelegen habe sei nicht mehr tragbar gewesen, sagte Gemeinderatsmitglied Gabriel Schlindwein (CDU), auch mit Blick auf die Generationengerechtigkeit, in der anschließenden Debatte. Den Grünen fällt die Gebührenerhöhung zu hoch aus, deshalb wollten sie sich der Stimme enthalten, erklärte Matthias Schmälzle. Auch Norbert Ernst (Freie Wähler) fand die Erhöhung so "enorm", dass er diese nicht mittrage. Kurt Rohner (FDP) hielt die Gebührenanpassung für "überfällig". Johannes Hurst (fraktionslos) wies darauf hin, dass die Kosten im Durchschnitt so hoch wie in anderen Kommunen lägen, Martina Hurst (fraktionslos) darauf, dass es in finanziell schwachen Haushalten eine Kostenübernahme durch die Sozialhilfe gebe. Ein Antrag von Siegfried Boos (Freie Wähler), der für eine andere Berechnung der Gebühren vor allem mit Blick auf gärtnerbetreute Grabfelder eintrat, wurde ebenso abgelehnt wie der Antrag von Norbert Ernst (Freie Wähler), der die Kosten zu 65 Prozent auf die Hinterbliebenen und den Rest auf die Gemeinde aufgeteilt sehen wollte.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben