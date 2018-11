Abgespeckte Hybrid-Technik im Blick Von Harald Holzmann



Baden-Baden - In den kommenden Wochen nehmen die Verkehrsbetriebe vier neue Busse in Betrieb: einen Daimler-Gelenkzug und drei Fahrzeuge der Firma MAN in normaler Größe. Sie verfügen jeweils über einen konventionellen Dieselmotor neuer Generation. Für 2019 jedoch ist der Kauf von vier Hybrid-Fahrzeugen geplant.



Das sagte Stadtwerke-Sachgebietsleiter Jürgen Herr gestern bei einem Gespräch auf dem Augustaplatz. Welche Firma dann den Zuschlag bekommt, sei noch offen. Doch derzeit testen die Verkehrsbetriebe eine Woche lang einen Bus der Firma MAN mit neuer, im Vergleich zu den seit drei Jahren in Betrieb befindlichen Volvo-Bussen abgespeckter Hybrid-Technik. Das etwa 275 000 Euro teure Gefährt ist rund 25 000 Euro teurer als ein herkömmlicher Diesel-Bus, aber etwa 75 000 Euro billiger als die Busse des schwedischen Herstellers, die über einen Diesel- und einen Elektromotor verfügen. Die sogenannte Mild-Hybrid-Technologie von MAN hat nur einen Dieselmotor, nutzt aber die beim Abbremsen des Busses gewonnene Energie, um diesen Motor beim Anfahren an den Haltestellen zu unterstützen. Das Resultat ist laut Herr eine Einsparung von 1,5 bis 3,5 Liter Treibstoff pro 100 Kilometer Strecke. Die Volvo-Busse haben in den ersten Monaten ihrer Laufzeit im Vergleich zu gängigen Diesel-Bussen fünf Liter Einsparung erzielt. Nach drei Jahren haben die eingebauten Batterien des Elektromotors mittlerweile einiges an Speicherkapazität eingebüßt - die Einsparung hat sich laut Herr deshalb auf zwei bis vier Liter reduziert. Herr geht davon aus, dass man sich für die vier neuen Busse im Jahr 2019 für die "abgespeckte Hybrid-Technik" entscheiden werde. Diese wird übrigens auch von anderen Herstellern wie Daimler und auch für Gelenkbusse angeboten. Die Busse mit dieser Technik stellten weniger technische Ansprüche an die Werkstätten als die Volvo-Busse. Zudem gebe es im Betrieb weniger Handicaps beispielsweise bei der Ersatzteilbeschaffung oder beim Aufspielen von Updates, meint er.

