Unternehmer haben noch viele Wünsche

(red) - Von Bruchsal aus ist sie als Schülerin in die Schickeria-Welt Münchens gestartet: Über die Schauspielerin Barbara Valentin und ihr bewegtes Leben, ihre Filmkarriere und ihre Freundschaft zu Freddie Mercury hat ihr Sohn Lars Reichardt nun ein Buch geschrieben (Foto: pr). » - Mehr

(sp) - "Frieden ist möglich! Die Bergpredigt Jesu ist das Überlebensprogramm für das 21. Jahrhundert." Diese geradezu prophetische Aussage schrieb der Journalist sowie streitbare Friedens- und Umweltaktivist Franz Alt in das Goldene Buch der Heimschule Lender (Foto: sp). » - Mehr

Karlsruhe